Provalnici znaju sve vaše 'tajne' lokacije: Ovo su najgora mjesta na kojima možete ostaviti rezervni ključ, imamo bolje opcije

Navika skrivanja rezervnog ključa stara je gotovo koliko i sam ključ, ali vlasnici kuća takvom praksom izlažu se ogromnom riziku. Koliko god se činilo pametnim, ostavljanje ključa "za svaki slučaj" ispod otirača ispred ulaznih vrata najgora je moguća odluka. Istraživanja pokazuju da je to prvo mjesto koje provjerava gotovo 70 posto provalnika.

Odmah uz otirač, na listi najgorih mjesta nalaze se i tegle s cvijećem, vrtni patuljci, plastični flamingosi i bilo koji drugi ukrasni predmet u neposrednoj blizini ulaza. Pravilo je jednostavno: sve što je vama praktično, još je praktičnije provalniku. Lopovi rutinski provjeravaju i gornje rubove okvira vrata i prozora, pa ni ljepljenje ključa na takva mjesta nije rješenje. Čak i lažni kamen, koji se nekad smatrao domišljatim skrovištem, danas je postao toliko uobičajen da ga iskusni lopovi prepoznaju na prvi pogled, pogotovo ako se teksturom i bojom ne uklapa savršeno u okoliš.

Još jedna opasna zabluda jest skrivanje ključa u poštanskom sandučiću. Ostavljanje ključa u sandučiću, koji je često nezaštićen, jednako je kao da ste ga ostavili u bravi, a lopovima može poslužiti i za krađu identiteta. Posebno opasna kombinacija je i držanje ključa u novčaniku ili torbici. U slučaju krađe, lopov dobiva i adresu i ključ, najopasniju moguću kombinaciju.

Osim što olakšavate posao provalnicima, ostavljanjem ključa na dostupnom mjestu riskirate i probleme s osiguranjem. Prema podacima FBI-a, oko trećina provala događa se upravo kroz ulazna vrata. Ako lopov uđe koristeći ključ koji ste vi ostavili, na vratima neće biti tragova provale. U tom slučaju, osiguravajuća kuća mogla bi odbiti isplatiti odštetu, čime vaša mala pogodnost uzrokuje dvostruku štetu.

Ako se ipak ne želite odreći rezervnog ključa, ključno je razmišljati izvan okvira i odabrati mjesto koje je potpuno neočekivano i udaljeno od ulaza. Apsolutno najsigurnija opcija jest ostaviti ključ kod susjeda od povjerenja, čime je on fizički izvan dosega provalnika. Ako to nije izvedivo, razmislite o magnetnoj kutijici skrivenoj na metalnoj površini podvozja automobila. Većina provala događa se danju dok su vlasnici na poslu, što znači da je i automobil, a s njim i ključ, na sigurnom, daleko od kuće. Dobra su rješenja i lažni predmeti koji se savršeno uklapaju u okoliš, poput lažne glave prskalice za travnjak ukopane u zemlju među pravima, koju je gotovo nemoguće uočiti. Ključ se može sakriti i na neuobičajenim mjestima poput kućice za psa, jer lopovi u pravilu izbjegavaju svaki kontakt sa životinjama.

Najpametnije rješenje u današnje vrijeme jest potpuno eliminirati potrebu za skrivanjem fizičkog ključa. Tehnologija nudi daleko sigurnije i praktičnije alternative. Pametne brave omogućuju otključavanje vrata putem PIN koda, otiska prsta ili aplikacije na pametnom telefonu. Njihova je prednost mogućnost kreiranja privremenih kodova za goste ili majstore koji se mogu vremenski ograničiti. Na taj način imate potpunu kontrolu nad time tko i kada ulazi u vaš dom. Druga opcija su sefovi za ključeve, čvrste metalne kutije s kombinacijom koje se montiraju na zid. Iako su vidljivi, njihovo obijanje zahtijeva alat i vrijeme, što odbija većinu provalnika-