Zaposlenici suočeni s paradoksom: 'Osjećam se kao da svaki dan dolazim na posao kako bih ostao bez posla'

U sjedištu Anthropica u San Franciscu vlada napeta atmosfera. Zaposlenici koji su razvili Claudea, jednog od najnaprednijih AI pomoćnika za rad na poslu, sve više izražavaju strah da će ih njihova vlastita kreacija uskoro učiniti suvišnima. Jedan anonimni zaposlenik Anthropica u internoj anketi iz prosinca 2025. napisao je: "Dugoročno gledano, mislim da će umjetna inteligencija na kraju raditi sve i učiniti mene i mnoge druge nebitnima", dok je drugi bio još izravniji: "Osjećam se kao da svaki dan dolazim na posao kako bih ostao bez posla". Te strahove dodatno su pojačali nedavni potezi tvrtke. Krajem siječnja 2026. Anthropic je lansirao nove dodatke za Claude Cowork, platformu koja pretvara AI u poluautonomnog digitalnog suradnika. Ovi dodaci omogućuju Claudeu da preuzme specifične uloge – od pravnih analiza, financijskog modeliranja, marketinških kampanja, prodaje do podrške korisnicima uz minimalan ljudski nadzor, piše Telegraph. Reakcija burzi bila je trenutna i dramatična. Dionice softverskih divova poput SAP-a, Sagea, Relxa, Oraclea, Adobea, Thomson Reutersa i WPP-a strmoglavo su pale, a globalno tržište izgubilo je stotine milijardi dolara u samo nekoliko dana. Investitori strahuju da će ovi AI agenti zamijeniti ne samo rutinske zadatke, već i cijele kategorije specijaliziranog softvera koji su desetljećima bili temelj poslovnog svijeta.

Dario Amodei, suosnivač i izvršni direktor Anthropica, već dugo upozorava na taj rizik. U intervjuu iz 2025. izjavio je: "AI bi mogao eliminirati polovicu svih početnih uredskih radnih mjesta u sljedećih jednu do pet godina". Dodao je da bi to moglo dovesti do skoka nezaposlenosti na 10 do 20 posto.

U Britaniji se trend već osjeća. Službeni podaci pokazuju pad od 36 tisuća administrativnih radnih mjesta u posljednjih šest mjeseci, a stranica za zapošljavanje Adzuna bilježi 35-postotni pad oglasa za početne pozicije u usporedbi s razdobljem prije ChatGPT-a. Studija JP Morgana tvrdi da AI u Britaniji uništava više poslova nego što ih stvara, s neto gubitkom od osam posto. Jedan izvor iz financijskog sektora opisao je situaciju riječima: "Izgledi su izuzetno zabrinjavajući za mlađe kolege. AI botovi obavljaju dubinske analize za desetinu vremena koje bi trebalo čovjeku".

Ministrica tehnologije Liz Kendall priznala je strahove. "Dio ljudi već je zabrinut zbog utjecaja umjetne inteligencije na početne poslove za diplomirane studente u područjima poput financija, poslovanja i prava. Želim biti iskrena s javnošću – neka će radna mjesta nestati", kazala je.

S druge strane, optimisti poput Jensen Huanga, izvršnog direktora Nvidije, tvrde da strahovi nisu opravdani. "Prodaja softvera je nelogična. AI botovi i dalje će se morati oslanjati na druge alate za obavljanje uloga sličnih ljudskom uredskom radu", kazao je.

"Imamo timove inženjera umjetne inteligencije s tri ili četiri agenta koji rade u njihovo ime. To vidim manje kao gubitak posla, a više kao davanje prostora zaposlenicima da obavljaju posao koji je nekad ostavljan po strani", kazao je Rob Seaman, izvršni direktor Slacka.