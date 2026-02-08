Nešto jezivo prošlo je neprimijećeno nakon teškog pada Lindsey Vonn, to je za naježiti se

Američka alpska skijaška zvijezda Lindsey Vonn, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta u nedjelju u Cortini d'Ampezzo.Olimpijska prvakinja iz 2010., sa startnim brojem 13, pala je na samom početku utrke, a uz bolne krikove ostala je ležati na tlu prije nego što joj je medicinsko osoblje pružilo pomoć.

Evakuirana je helikopterom u bolnicu. Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta. Vonn je i sama najavila da su joj ovogodišnje ZOI zadnje natjecanje u karijeri.

Stravičan pad sjajne Amerikanke otvorio je raspravu o broju 13. Legendarna američka skijašica nastupila je u olimpijskoj utrci pod rednim brojem 13, ali to nije sve. Lindsey Vonn pala je, a to je prošlo neprimijećeno, nakon samo 13 sekundi utrke. Nevjerojatna slučajnost ili možda nije? U svakom slučaju, ledi krv u žilama...