STRAŠNA NESREĆA

Nešto jezivo prošlo je neprimijećeno nakon teškog pada Lindsey Vonn, to je za naježiti se

Alpine Skiing - Women's Downhill
Handout/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.02.2026.
u 16:13

Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta.  Vonn je i sama najavila da su joj ovogodišnje ZOI zadnje natjecanje u karijeri.

Američka alpska skijaška zvijezda Lindsey Vonn, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta u nedjelju u Cortini d'Ampezzo.Olimpijska prvakinja iz 2010., sa startnim brojem 13, pala je na samom početku utrke, a uz bolne krikove ostala je ležati na tlu prije nego što joj je medicinsko osoblje pružilo pomoć.

Evakuirana je helikopterom u bolnicu. Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta.  Vonn je i sama najavila da su joj ovogodišnje ZOI zadnje natjecanje u karijeri. 

Stravičan pad sjajne Amerikanke otvorio je raspravu o broju 13. Legendarna američka skijašica nastupila je u olimpijskoj utrci pod rednim brojem 13, ali to nije sve. Lindsey Vonn pala je, a to je prošlo neprimijećeno, nakon samo 13 sekundi utrke. Nevjerojatna slučajnost ili možda nije? U svakom slučaju, ledi krv u žilama...
Ključne riječi
ZOI 2026. ZOI Skijanje Lindsey Vonn

Komentara 10

V0
Vlaskoulicanec4.0
17:03 08.02.2026.

Želim joj brzi oporavak. Ali ipak: uz svo dužno poštovanje, bila je ludost ići tako ozlijeđen voziti spust...

JU
JustinCase
16:45 08.02.2026.

Svaka joj čast na ludoj hrabrosti. Zauvijek će ostati upamćena kao jedna od najvećih u povijesti, netko tko je pomaknuo granice

ST
stomiovotreba
16:50 08.02.2026.

Lindsey, get well soon!

