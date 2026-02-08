Pogledajte što juri prema Europi, ciklona će zahvatiti i Hrvatsku: Meteorolozi otkrili koji dijelovi će biti na udaru

Ponedjeljak nam donosi pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu većinom na jugu zemlje te u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim krajevima. Sunčana razdoblja najvjerojatnija su na sjevernom Jadranu. Najviša dnevna između 9 i 14 °C, u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj i malo niža. U utorak se u nizinama unutrašnjosti očekuje najmanje oborine. U srijedu i četvrtak na Jadranu su lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Gorskoj Hrvatskoj i jak, osobito u srijedu. Na Jadranu će puhati većinom umjereno i jako jugo koje će poslijepodne i navečer okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u utorak na sjevernom Jadranu umjerena bura i istočnjak. Temperatura zraka bez većih promjena i iznad prosjeka, prema trodnevnoj prognozi DHMZ-a.

Snažna anticiklona i velika hladna kaplja nad Sibirom vrlo su sporo pokretne te zadržavaju atmosferske poremećaje koji preko Atlantika putuju prema Europi. Istodobno, nad istočnim Atlantikom, ispred zapadne obale Europe, zadržava se postojan ciklonalni vrtlog, čije će se središte tijekom idućeg tjedna polako premještati nad kopno srednje Europe. Nad Atlantikom, od područja Kariba do zapadnih obala Pirinejskog poluotoka, izražena mlazna struja na visini od oko 12 kilometara, s brzinama i do 260 kilometara na sat, prelazi Atlantik i prema europskom kopnu donosi cijeli niz ciklona. U takvom rasporedu zračnih masa u našim krajevima do kraja mjeseca mogu se očekivati brze i česte promjene vremena, uz obilne oborine koje bi mjestimice mogle uzrokovati znatan porast vodostaja rijeka i bujičnih vodotoka.

Od utorka pa sve do kraja tjedna očekuje se pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Najveće količine oborine past će na Jadranu, osobito na srednjem i južnom dijelu. Krajem tjedna, prema trenutačnim prognostičkim modelima, nad istočni Balkan u višim slojevima atmosfere prodrijet će manja količina hladnijeg zraka, pa je u planinskim krajevima moguć snijeg. U prizemnim slojevima atmosfere zadržat će se razmjerno topao i vlažan zrak, pa se temperature neće bitnije mijenjati. Noćne temperature u unutrašnjosti bit će oko pet stupnjeva, a na Jadranu oko deset, dok će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti oko sedam, a na Jadranu oko 12 stupnjeva Celzijevih. Do kraja tjedna prevladavat će vjetrovi zapadnog i jugozapadnog smjera. Kratkotrajno zahlađenje uz obilne oborine izgledno je tijekom idućeg vikenda, piše N1.

Prema klimatološkoj analizi DHMZ-a, siječanj je bio vrlo kišovit, te temperaturno normalan, što je rezultiralo jednim pravim snijegom u našim krajevima. Veljača nastavlja istim stopama, međutim bez prijeko potrebne hladnoće za snijeg. Za razliku od siječnja koji je bio vrlo kišovit, veljača će gotovo sigurno biti ekstremno kišovita. Primjerice u Labinu je već palo 137 mm, dok je mjesečni prosjek oko 80 mm, a slično je i na ostatku područja. Idući tjedan stiže nam nova kiša. Najkišovitiji bi trebali biti srijeda i četvrtak. Kišovito vrijeme nastavlja se u cijelom Sredozemlju, u dijelovima uz ekstremne oborine, piše Istramet.