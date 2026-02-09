Riječi oca teško ozlijeđene Vonn tjeraju suze na oči: Nije skrivao emocije nakon potresnih scena
Lindsey Vonn doživjela je užasan pad na olimpijskom spustu u Cortini te je pritom pretrpjela teške ozljede. Legendarna američka skijašica stazu je napustila uz pomoć helikoptera, a ubrzo je potvrđeno da je slomila lijevu nogu te je hitno operirana u bolnici u Trevisu.
- Srce me boli. Moja kći je nevjerojatna borkinja i opet je dala sve od sebe, ali ovo jednostavno nije bio njezin dan. Sve je to srceparajuće. Jedva čekam vidjeti je i reći joj kažem koliko sam ponosan na nju - oglasio je otac Lindsey Vonn.
Iz bolnice Ca' Foncello rekli su da se Lindsey Vonn nalazi na odjelu intenzivne njege zbog privatnosti, te naglasili da joj život nije ugrožen. U idućim satima i danima bit će podvrgnuta dodatnim pretragama.