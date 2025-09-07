Zaboravili ste očistiti auto, vozite s ljetnim gumama po snijegu ili bez svjetala? Evo kolike su kazne na njemačkim cestama

Bez obzira na godišnje doba, prometna pravila uvijek vrijede, no u zimskim mjesecima ona postaju još važnija zbog hladnoće, poledice i snijega. U Njemačkoj vrijedi tzv. situacijska obveza zimskih guma. Drugim riječima, čim su na cesti zimski uvjeti: led, bljuzgavica, snijeg ili skliske površine - automobil mora biti opremljen zimskim gumama. Ljetne gume tada su zabranjene, čak i ako je snijeg pao u travnju, piše Fenix magazin. Ako u prosincu nema snijega, zakonski nisu nužne, ali sigurnosno jesu, već pri temperaturi od +7 °C zimske gume pružaju bolju kontrolu.

Kazne za vožnju s ljetnim gumama po zimi:

60 € + 1 kazneni bod – samo zaustavljanje u prekršaju

80 € – ako ometate promet

100 € – ako dovedete druge u opasnost

Vlasnik vozila, ako nije vozač, plaća 75 € i također dobiva bod

U slučaju nesreće osiguranje može odbiti pokriće štete

Struganje samo malog dijela stakla nije dovoljno - sva stakla, svjetla i signalizacija moraju biti čisti.

10 € kazne za ograničenu vidljivost

5 € ako je registarska pločica prekrivena snijegom

Ako se tijekom vožnje s krova otkine snijeg ili led i ugrozi druge sudionike u prometu, slijedi kazna od 25 €. Ostavljanje motora upaljenog dok se čisti led s prozora zabranjeno je zbog buke i onečišćenja. Kazna: do 80 €.

Dnevna svjetla nisu dovoljna po magli, kiši ili snijegu jer ne pale stražnja svjetla. Obavezno uključiti kratka svjetla.

60 € + 1 kazneni bod izvan naselja

25 € kazne unutar naselja

Oldtimeri, motocikli ili kamperi često imaju tablice koje vrijede samo dio godine (npr. od travnja do listopada). Izvan tog razdoblja vozilo se ne smije voziti, niti parkirati na javnim površinama.

50 € kazne za vožnju izvan sezone

40 € za parkiranje na javnom mjestu

U slučaju nesreće, posljedice mogu biti daleko ozbiljnije jer osiguranje može odbiti isplatu.