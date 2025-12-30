Ova gljivica brzo razvija otpornost na lijekove. Liječnici: To je čini jednom od najvećih prijetnji u modernoj medicini

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Microbiology and Molecular Biology Reviews upozorava na globalno širenje gljivice Candida auris, invazivnog kvasca otpornog na lijekove koji izaziva teške i često smrtonosne infekcije. Ova gljivica, prvi put otkrivena 2009. godine u ušnom kanalu pacijenta u Japanu, zabilježena je u najmanje 61 zemlji na šest kontinenata, uključujući Indiju, gdje je 2014. prepoznata kao ozbiljna prijetnja javnom zdravlju. Candida auris posebno je opasna za osobe s oslabljenim imunološkim sustavom, poput pacijenata u intenzivnoj njezi, onih s dijabetesom ili osoba na kemoterapiji. Prema podacima, gljivične infekcije pogađaju oko 6,5 milijuna ljudi godišnje, s alarmantnom stopom smrtnosti većom od 50%, čak i uz primjenu antifungalnih terapija. Znanstvenici upozoravaju da ova gljivica brzo razvija otpornost na lijekove, što je čini jednom od najvećih prijetnji u modernoj medicini.

Najnoviji znanstveni pregled otkriva nekoliko jedinstvenih osobina koje omogućuju širenje i opstojnost Candida auris. Gljivica može prelaziti iz oblika kvasca u nitasti oblik rasta, što olakšava njeno širenje. Opremljena je proteinima stanične stijenke koji djeluju poput „ljepila“, omogućujući joj da se čvrsto veže za ljudsku kožu i kolonizira je. Ova kolonizacija kože predstavlja značajan problem u bolnicama, jer zaraženi pacijenti mogu nesvjesno prenositi gljivicu na druge. Candida auris dodatno komplicira liječenje zbog svojih „efluksnih pumpi“ na staničnoj membrani, koje izbacuju antifungalne lijekove prije nego što mogu djelovati. Također stvara sluzave biofilmove na površinama, poput medicinskih uređaja, što dodatno otežava prodiranje lijekova. Znanstvenici napominju da dijagnoza infekcija Candida auris često kasni zbog pogrešne identifikacije, što dovodi do odgode u primjeni odgovarajuće terapije, javlja Independent.

Studija naglašava potrebu za razvojem novih antifungalnih lijekova širokog spektra, poboljšanjem dijagnostičkih testova i uvođenjem inovativnih terapija, poput imunoloških tretmana ili cjepiva. Tri nova lijeka trenutno su u fazi kliničkih ispitivanja i mogli bi uskoro postati dostupni, pružajući nadu u borbi protiv ove opasne gljivice.

Autori istraživanja pozivaju na pojačane napore u nadzoru gljivičnih bolesti, posebice u zemljama s ograničenim zdravstvenim resursima, te na podizanje svijesti o ozbiljnosti Candida auris. "Ovi podaci ukazuju na hitnu potrebu za globalnim odgovorom kako bismo spriječili daljnje širenje ove smrtonosne gljivice", zaključuje studija.

Brzo širenje Candida auris u bolničkim okruženjima, zajedno s njezinom otpornošću na lijekove, postavlja ozbiljan izazov zdravstvenim sustavima diljem svijeta. Dok znanstvenici i medicinski stručnjaci rade na novim strategijama za suzbijanje ove prijetnje, međunarodna zajednica mora surađivati kako bi spriječila daljnje posljedice. Bez hitnog djelovanja, Candida auris mogla bi postati jedan od vodećih uzroka bolničkih infekcija u nadolazećim godinama.