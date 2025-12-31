Zamislite da vam do vrtića, škole, doma zdravlja, tržnice i ostalih sadržaja važnih za život ne treba automobil nego tek petnaestak minuta hoda. Upravo je ostvarenje takvog, 15-minutnog grada u svakoj gradskoj četvrti, u planu gradske vlasti – riječi su to bile zamjenice gradonačelnika Danijele Dolenec prije dvije godine, dok je opisivala viziju koju ona i njezini stranački kolege u Zagrebu nastoje realizirati od 2021. naovamo.
Riječ je o konceptu urbanističkog planiranja koji nisu osmislili članovi Možemo, već se on oslanja na ideje američkog urbanista Clarencea Perryja. On se, naime, još 1920-ih godina zalagao za stvaranje funkcionalnih četvrti, “opremljenih” svime što stanarima treba za svakodnevan život, a za stvaranje pojma “15-minutnog grada” zaslužan je, pak, Carlos Moreno, francusko-kolumbijski urbanist i sveučilišni profesor te savjetnik pariške gradonačelnice Anne Hidalgo. On je 2016. godine objavio članak s detaljima kako bi takav grad trebao funkcionirati, a koncept je postao popularan tijekom godina pandemije i izolacije. Njegovu implementaciju u Zagrebu, pak, kao dio izbornog programa 2021. godine koristila je današnja aktualna vlast. – Moramo izgraditi infrastrukturu koja će potaknuti ljude da koriste javni prijevoz i da se osjećaju sigurno kada voze bicikl i pješače. Jedno od rješenja je i “15-minutni grad”, da grad planiramo tako da sve što nam je potrebno, od škole, vrtića, doktora, društvenog centra, bude na 15 minuta od mjesta stanovanja – kazao je u promotivnom predizbornom videu Svibor Jančić, koji je u prošlom mandatu bio zastupnik u Gradskoj skupštini.
Novi Zagreb najbliži je 15-minutnom gradu, ali od njega smo još daleko
Nakon što su osvojili izbore, međutim, vladajući su na ovaj urbanistički koncept naizgled zaboravili, pa je jedan od njegovih rijetkih spomena posljednjih godina bila već spomenuta izjava dogradonačelnice Dolenec iz proljeća 2023., kad je najavljivala pokretanje izmjena Generalnog urbanističkog plana
