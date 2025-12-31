Novi Zagreb najbliži je 15-minutnom gradu, ali od njega smo još daleko

Zamislite da vam do vrtića, škole, doma zdravlja, tržnice i ostalih sadržaja važnih za život ne treba automobil nego tek petnaestak minuta hoda. Upravo je ostvarenje takvog, 15-minutnog grada u svakoj gradskoj četvrti, u planu gradske vlasti – riječi su to bile zamjenice gradonačelnika Danijele Dolenec prije dvije godine, dok je opisivala viziju koju ona i njezini stranački kolege u Zagrebu nastoje realizirati od 2021. naovamo.



Riječ je o konceptu urbanističkog planiranja koji nisu osmislili članovi Možemo, već se on oslanja na ideje američkog urbanista Clarencea Perryja. On se, naime, još 1920-ih godina zalagao za stvaranje funkcionalnih četvrti, “opremljenih” svime što stanarima treba za svakodnevan život, a za stvaranje pojma “15-minutnog grada” zaslužan je, pak, Carlos Moreno, francusko-kolumbijski urbanist i sveučilišni profesor te savjetnik pariške gradonačelnice Anne Hidalgo. On je 2016. godine objavio članak s detaljima kako bi takav grad trebao funkcionirati, a koncept je postao popularan tijekom godina pandemije i izolacije. Njegovu implementaciju u Zagrebu, pak, kao dio izbornog programa 2021. godine koristila je današnja aktualna vlast. – Moramo izgraditi infrastrukturu koja će potaknuti ljude da koriste javni prijevoz i da se osjećaju sigurno kada voze bicikl i pješače. Jedno od rješenja je i “15-minutni grad”, da grad planiramo tako da sve što nam je potrebno, od škole, vrtića, doktora, društvenog centra, bude na 15 minuta od mjesta stanovanja – kazao je u promotivnom predizbornom videu Svibor Jančić, koji je u prošlom mandatu bio zastupnik u Gradskoj skupštini.