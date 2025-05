Vozite SUV ili kamper? Ovo je razlog zašto AT gume nisu dobra ideja

Sve više vozača, osobito vlasnika SUV-ova, pick-upova i kampera, odlučuje se za All-Terrain (AT) gume jer se smatra da jednako dobro funkcioniraju na cesti i u terenskim uvjetima. Međutim, najnoviji testovi njemačkog ADAC-a otkrivaju da takve gume na asfaltu pružaju ozbiljno loše performanse, posebice u pogledu kočenja i upravljivosti, piše Fenix. U prvom testiranju AT guma koje se nude kao kompromis između off-road i cestovne vožnje, ADAC je ocijenio svih osam ispitanih modela kao nepouzdane za svakodnevnu upotrebu na cesti.

Pokazalo se da kočioni put na mokroj podlozi može biti i šest metara duži u odnosu na zimske ili cjelosezonske gume, a najgore se pokazao model BF Goodrich Trail Terrain T/A, s rezultatom kočenja od čak 48,8 metara pri brzini od 80 km/h. Osim slabijeg kočenja, test je otkrio i lošiju stabilnost, slabiju otpornost na akvaplaning i lošije upravljanje. Na snijegu, tek dva modela guma pružila su približno zadovoljavajuće rezultate, usporedive s prosječnim cjelosezonskim gumama.

ADAC naglašava da AT gume imaju smisla samo za specifične terenske uvjete, poput vožnje po šljunku ili blatnjavim terenima u kombinaciji s vozilima s pogonom na sve kotače. Međutim, većina korisnika koristi ih isključivo na cestama, gdje one nisu optimizirane. Čest razlog za korištenje AT guma kod kampera je strah od zaglavljivanja na mokroj travi, no test pokazuje da to nije opravdano, pogon na sve kotače ima daleko veći utjecaj od samog profila gume. ADAC upozorava da se atraktivan "off-road" izgled ne smije koristiti kao zamjena za stvarnu sigurnost u prometu te preporučuje kvalitetne cjelosezonske gume kao daleko sigurniji izbor za većinu vozača.

