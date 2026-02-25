Ljetne gume na testu: Pogledajte koje su se našle na vrhu, a koje je bolje izbjegavati

Posljednji test ljetnih guma u suradnji HAK-a i partnera pokazo je koliko je ujednačenost karakteristika i proizvodni proces ključan za ukupni dojam o gumi. Iako se jedna guma može odlikovati najboljim rezultatima u određenim uvjetima, poput mokre podloge, to ne znači da će biti najbolja ukupno. Naime, guma koja je najbolja na mokroj podlozi s najkraćim zaustavnim putem u konačnici je zauzela posljednje mjesto u testu. Ovaj primjer pokazuje da izvrsnost u jednom segmentu ne garantira izvrsnost cijelog proizvoda.

Od 16 testiranih modela ljetnih guma u dimenziji 225/50 R17, samo su Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato (C3) i Goodyear EfficientGrip Performance 2 zadovoljili sve zahtjeve, te su stoga najviše preporučene. Riječ je o premium gumama čija cijena iznosi oko 160 eura. Sljedećih šest modela svrstano je u nižu kategoriju zbog manjih nedostataka u ključnim kategorijama, poput Firestone Roadhawk 2, Falken Ziex ZE320, Bridgestone Turanza 6 i Michelin Primacy 5. Ove gume su u srednjem cjenovnom rangu, između 115 i 140 eura, ali su i među njima premium brendovi kao što su Bridgestone i Michelin imali manje propuste.

Firestone Roadhawk 2 je primjer gume koja je odlično držala podlogu, no nije bila izvrsna u predviđenoj kilometraži i abrazivnosti. Falken Ziex ZE320 je imao manjih problema na suhoj podlozi i u području kilometraže, dok Bridgestone Turanza 6 nije bila najsigurnija na suhoj podlozi, ali se iskazala ekološki. Michelin Primacy 5 je, iako ekološki izuzetna, podbacila na sigurnosti, pogotovo na suhoj podlozi. Maxxis Premitra HP6 imala je manje nedostatke na mokroj podlozi, ali najviše brine njezina niska predviđena kilometraža, dok Kumho Ecsta HS52 nije impresionirala po abrazivnosti i učinkovitosti, iako je bila dobra na mokroj podlozi.

Četiri modela, unatoč većim nedostacima, još uvijek su svrstana među preporučljive. To su BFGoodrich Advantage, koji nije briljirao na mokroj podlozi, Vredestein Ultrac+, koji nije bio dobar na suhoj podlozi, Hankook Ventus Prime4, koji je podbacio na mokroj podlozi, te Greentrac Quest-X, koji je imao jasne nedostatke u više područja, uključujući kočenje na mokroj podlozi.

Na dnu liste našla su se tri proizvoda koji se samo djelomično preporučuju. Lassa Revola je propustila prolaz u višu kategoriju zbog slabijih performansi na suhoj podlozi, dok je Leao Nova-Force Acro podbacio na mokroj podlozi. Najlošiji rezultat ostvarila je guma Linglong Sport Master, koja je bila najbolja na mokroj podlozi, ali je imala izuzetno loše performanse na suhoj, uz visoku abrazivnost i malu predviđenu kilometražu. Iz ovog testa jasno je da najbolje gume nisu nužno one koje briljiraju u jednoj kategoriji, već one koje pružaju uravnotežene performanse u svim uvjetima.