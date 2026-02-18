Već i ptice na granama znaju o Audijevoj neslavnoj promjeni naziva modela, no svejedno ćemo podsjetiti: model A4 (barem zasad) više ne postoji, a na njegovo mjesto u premium segmentu srednje klase stigao je novi A5, dostupan kao limuzina s pet vrata i karavan Avant. Testirana limuzina dizajnom je pravi Audi novog doba. Otmjena, elegantna i odvažna pojava naglašena je velikom maskom i Matrix LED svjetlima sprijeda, kao i sofisticiranim OLED svjetlima straga, a u oba (opcijska) slučaja na raspolaganju je više izbora promjene njihova svjetlosnog potpisa. U središtu pažnje raskošno opremljenog interijera su dva ogromna zaslona skladno spojena u zaobljenu cjelinu, jedan 11,9-inčni za instrumente i 14,5-inčni za infotainment (sa serijskim Apple CarPlay i Android Auto sučeljem). Testirani primjerak imao je i opcijski treći 10,9-inčni zaslon za suvozača čije su funkcije, kao i smisao, doduše, ograničene. Iako većinom lišeno fizičkih tipki, vozačko okruženje je ugodno i jednostavno za snalaženje (osim iritantnih dodirnih površina na upravljaču) uz pohvalno dobar nativni infotainment s vrlo responzivnim i jasnim softverom. Cjelokupan dojam kvalitete, nekoć jedna od glavnih vrijednosti Audijevih automobila, na respektabilnoj je razini, premda je prijašnjih godina bio još dojmljiviji.

Hibrid sportskog karaktera: Osim što daleko vozi na struju, ova je limuzina i ozbiljno brza

Vrlo udobna prednja sjedala vozaču i suvozaču jamče višesatnu opuštajuću vožnju, a dosta je udobno i straga gdje je i višim putnicima na raspolaganju sasvim dovoljno prostora. Isto se ne može reći za prostor ispod električno pokretanih petih vrata čijih je 331 litra poprilično skromna, a razlog za to je visokonaponska baterija od 20,7 kWh (neto) smještena ispod prtljažnika. Ona je ključna komponenta Audijevog odličnog plug-in hibridnog sustava koja napaja 143 KS snažan elektromotor uparen s hitrim sedamstupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom, odnosno dvolitrenim TFSI turbobenzincem sa 252 KS. Snaga sustava od čak 367 KS prenosi se na Audijev novi quattro ultra sustav pogona na sve kotače i pruža zadivljujuće performanse. Pored ubrzanja s mjesta do 100 km/h za samo 5,1 sekundu, A5 e-Hybrid u svakom trenutku na raspolaganju nudi izobilje snage za pretjecanja, a jednako impresionira i vrlo uglađenim radom te neprimjetnim prebacivanjem između benzinskog i električnog pogona.

Druga strana karaktera ove verzije, naime, omogućuje i dugotrajnu električnu vožnju pri brzinama do 140 km/h, a iako je uz ponešto truda moguće približiti se deklariranom dosegu od preko 100 kilometara, realno je očekivati oko 80 km u svakodnevnoj vožnji. Kada je potrebno napuniti bateriju, međutim, to je moguće činiti samo AC strujom do 11 kW, što je prema današnjim mjerilima prilično sporo. S druge strane, hibridni sustav je razumno štedljiv uz testni prosjek potrošnje benzina od 6,4 l/100 km, odnosno struje od 7,8 kWh/100 km. Zahvaljujući vrlo ugodnom ovjesu s adaptivnim amortizerima i preciznom servoupravljaču A5 e-Hybrid pruža iznimno opuštajuće i zabavno iskustvo vožnje uz svu sigurnost dinamičnoj vožnji prilagođenog quattro pogona.

Audi A5 u e-Hybrid quattro izvedbi sa 367 KS starta od 73.348 eura, no testirana inačica s poprilično puno dodatne opreme stoji 85.288 eura.