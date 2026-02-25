Neće vam više svatko piljiti u mobitel: Samsung na S26 Ultri lansirao novi zaslon privatnosti

Samsung je danas u San Franciscu lansirao svoju novu liniju Galaxy S26 pametnih telefona: Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra. Uz novi čipset, nove kamere, nova Galaxy serija donosi i niz softverskih poboljšanja, posebice AI alata, a posebno se ističe nova korisna značajka privatnosti ekrana. Naime, Galaxy S26 Ultra donosi prvi ugrađeni Privacy Display u svijetu pametnih telefona, podižući zaštitu privatnosti na novu razinu. Ova tehnologija zaslona nudi pametniju i fleksibilniju alternativu zaštitnim privatnim folijama, koje se postavljaju preko zaslona pametnog telefona kako bi ograničile vidljivost sadržaja, osim ako u zaslon ne gledate izravno.

Foto: Samsung

Kako ističu iz Samsunga, tradicionalne privatne folije dolaze s određenim kompromisima — poput tamnijeg zaslona ili većih poteškoća kada nekome pokušavate nešto pokazati na svom telefonu. Njihovo rješenje je nova tehnologija zaslona za mobilne uređaje koja koristi dvije različite vrste piksela: uske piksele i široke piksele. Ova arhitektura, koju je Samsung nazvao Black Matrix, sužava put svjetlosti koju emitira svaki piksel kako bi se precizno kontrolirala svjetlost vidljiva korisniku kada je uključen način privatnosti.

Foto: Danijel Lijović

Foto: Danijel Lijović

Ovo sam na trenutak imao priliku isprobati na predstavljanju novih Galaxy S26 mobitela koje je organizirano u Zagrebu i doista jest zgodan efekt i kad netko gleda sa strane gotovo ništa ne može razaznati na ekranu, doslovce se vidi sivilo. No, ova značajka ipak nije u potpunosti sigurna od toga da vam neće netko drugi vidjeti sadržaj na ekranu - jer ako se netko pozicionira odmah iza vas i ostane relativno u ravnini vaših očiju također će vidjeti sadržaj na zaslonu. Ova opcija privatnosti dostupna je zasad samo na S26 Ultra modelu.

Foto: Danijel Lijović

Značajka Privacy Display također je prilagodljiva, pa možete odrediti da određene aplikacije ili obavijesti automatski aktiviraju način privatnosti, dok se druge prikazuju normalno. Primjerice, možete postaviti aplikacije za poruke ili bankarstvo da se uvijek prikazuju u privatnom načinu rada, dok ga za ostale aplikacije, kod kojih je privatnost manje bitna, možete isključiti. Ova se fleksibilnost proteže i na obavijesti, koje se u određenim slučajevima praktički zamračuju kada se gledaju iz bočnog kuta. Samsung navodi da postoji i postavka za „maksimalnu zaštitu privatnosti”, koja dodatno pojačava učinak privatnosti smanjenjem svijetlih područja zaslona i naglašavanjem tamnijih.

Foto: Danijel Lijović

U dijelu privatnosti i sigurnosti, Samsung uvodi nove AI značajke poput Call Screening i Privacy Alerts koje koriste strojno učenje. Call Screening koristi AI koji može odgovarati na pozive umjesto vas i doslovno provjeravati poziv, odnosno pitati pozivatelja tko je i zašto zove. Privacy Alerts proaktivno u stvarnom vremenu obavještava korisnike kada aplikacije s administratorskim ovlastima nepotrebno pokušaju pristupiti osjetljivim podacima, poput precizne lokacije, zapisa poziva ili kontakata.

Nova Galaxy S26 serija koristi čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 za Galaxy koji proizvodi Qualcomm, a novi čipset kao i obično donosi poboljšanje performansi procesora i grafike, kao i AI softverskih mogućnosti. A uz to je redizajnirana tehnologija hlađenja (Vapor Chamber) na S26 Ultri. Ponovnim uvođenjem aluminijskog okvira, najnoviji Galaxy Ultra je zeru manje teška (218 g prošle godine, 214 g ove godine).

Sačuvana je S Pen olovka, ali i dalje ne podržava Bluetooth što smo izgubili od lanjskog modela još. Dimenzije S26 Ultre su 78.1 X 163.6 X 7.9mm. Baterija Ultre ima kapacitet 5000 mAh, a podržava brzo punjenje (60W žičano i 25W bežično). Iz Samsunga tvrde da se možete napuniti 75 posto baterije za 30 minuta. Novi sustav četverostruke stražnje kamera propušta više svjetla i trebao bi imati bolje noćne fotografije. Video bi također trebao biti stabilniji.

Foto: Danijel Lijović