Više novca za bolovanje! Naknada od sada idu i do 1000 eura, ali morate ispuniti ovaj uvjet

Novi zakonski okvir za bolovanja donosi značajna poboljšanja, osobito u pogledu većih naknada i proširenih prava, posebice za roditelje. Kako piše Slobodna Dalmacija, prema novim pravilima, maksimalna mjesečna naknada za bolovanje sada iznosi 995,45 eura, dok minimalna iznosi 353,15 eura. Ove promjene omogućuju bolju financijsku stabilnost tijekom privremene nesposobnosti za rad, a sustav je prilagođen rastu plaća i troškova života, objavio je HZZO.

U prvih 42 dana bolovanja trošak snosi poslodavac, a nakon toga isplatu preuzima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Za osobe s invaliditetom, HZZO preuzima obvezu već od osmog dana. U posebnim slučajevima, poput komplikacija u trudnoći ili njege bolesnog djeteta, naknada se isplaćuje od prvog dana bolovanja.

Jedna od najvećih novosti odnosi se na roditelje, koji sada mogu ostvariti naknadu u visini 100 posto plaće (do zakonskog limita) za njegu djeteta do sedme godine života, umjesto dosadašnje granice od tri godine. Ova promjena pruža veću sigurnost obiteljima, osobito u razdobljima kada su dječje bolesti i izostanci s posla najčešći.

Međutim, pravo na punu naknadu nije zajamčeno svima. Radnik mora imati najmanje devet mjeseci neprekidnog staža ili 12 mjeseci staža s prekidima u posljednje dvije godine. Ako taj uvjet nije ispunjen, isplaćuje se samo minimalna naknada, bez obzira na prethodna primanja. Ovo se posebno odnosi na osobe koje su tek započele radni odnos ili su imale prekide u zaposlenju.

Ako bolovanje zbog iste dijagnoze traje dulje od 18 mjeseci, naknada se smanjuje za 50 posto, osim u slučajevima teških bolesti poput malignih oboljenja, gdje se umanjenje ne primjenjuje. Međutim, naknada ne može pasti ispod minimalnog iznosa. Uvođenjem e-Bolovanja, administrativni procesi postaju jednostavniji i brži. Liječnici sada dokumentaciju šalju elektronički, čime se smanjuje papirologija i ubrzava komunikacija između poslodavaca i HZZO-a.