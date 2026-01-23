U 2025. manje neispravnih vozila, ali više grešaka po vozilu: Održavanje ostaje ključno za sigurnost

U stanicama za tehnički pregled u Republici Hrvatskoj tijekom 2025. godine obavljeno je ukupno 2.559.154 redovnih tehničkih pregleda vozila svih kategorija, što predstavlja porast u odnosu na 2024. godinu, kada ih je obavljeno 2.497.056, odnosno 62.098 pregleda više.

Od ukupnog broja pregledanih vozila u 2025. godini, 425.498 vozila bilo je tehnički neispravno, što je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu, kada je evidentirano 427.256 neispravnih vozila. Time se nastavlja lagani pozitivan trend smanjenja udjela tehnički neispravnih vozila.

Na vozilima je tijekom 2025. godine utvrđeno ukupno 2.580.421 neispravnosti, što je nešto više u odnosu na 2024. godinu (2.509.114). Prosječno je svako neispravno vozilo imalo 6,06 grešaka, dok je u 2024. godini taj prosjek iznosio 5,87 grešaka po vozilu. Najveći udio neispravnosti i dalje se odnosi na uređaje za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju, koji čine 22,56 posto svih grešaka, dok je 20,99 posto grešaka zabilježeno na uređajima za kočenje.

Prosječna starost osobnih automobila u 2025. godini iznosila je 13,35 godina, što predstavlja minimalno poboljšanje u odnosu na 2024. godinu, kada je prosjek bio 13,87 godina. Prosječna starost svih vozila smanjena je s 14,63 godine u 2024. na 14,60 godina u 2025., što pokazuje stagnaciju porasta starosti cjelokupnog voznog parka u Republici Hrvatskoj. Tijekom 2025. godine registrirano je 85.698 rabljenih vozila, dok je 69.680 vozila registrirano kao nova, što potvrđuje i dalje snažnu prisutnost rabljenih vozila na hrvatskim cestama, ali i stabilan interes za nova vozila.

„Podaci iz 2025. godine pokazuju da se, unatoč velikom broju starijih vozila u prometu, bilježe pozitivni pomaci u pogledu smanjenja udjela tehnički neispravnih vozila i prosječne starosti voznog parka. Istodobno, porast broja grešaka po neispravnom vozilu upućuje na to da su kvarovi često složeniji, što dodatno naglašava potrebu redovitog i kvalitetnog održavanja vozila, osobito ključnih sigurnosnih sustava poput kočnica i svjetala“, poručuje Tomislav Škreblin, pomoćnik Uprave za tehničke poslove u Centru za vozila Hrvatske.