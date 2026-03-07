Zašto uz aute serijski više ne dolazi rezervni kotač? Evo što možete sa setom za krpanje gume

Rezervni kotač punih dimenzija nekada je bio dio standardne opreme svakog novog automobila. Danas takav ‘luksuz’ imaju tek rijetki novi auti. U većini nalazimo tek set za popravak gume s kompresorom. Na tržištu su i razni setovi za krpanje guma u obliku zakrpa, pjena i sprejeva. Oni su, međutim, od koristi samo u pojedinim situacijama. Konkretno, set za popravak gume može riješiti problem ako gumom nasjednete na čavao pa nastane rupa promjera do šest milimetara. To je ipak rjeđi scenarij. Češće guma bude prerezana kad kotačem udarimo u neki oštar predmet. Kod takvih oštećenja pomaže samo skidanje kotača s oštećenom gumom i montiranje drugoga. Popravak gume tada treba prepustiti vulkanizeru. Dakle, ako je oštećenje veće ili nepravilno, vozač je bez rezervne gume ovisan o službi pomoći na cesti.

Foto: Canva

Zbog čega onda proizvođači automobila zadnjih godina izbjegavaju nove automobile opremiti rezervnim kotačem? Zbog uštede. Prvenstveno se radi o uštedi na gumi normalnih dimenzija. Proizvođačima automobila jeftinije je vozilo opremiti setom za popravak guma, nego rezervnim kotačem. Eventualno posegnu za rezervnim kotačem smanjenih dimenzija, koji je također zakonski dozvoljeno rješenje, jednako kao i set za popravak gume.

Osim uštedom na samom rezervnom kotaču, njezinim izbjegavanjem proizvođači vozila štede i posredno. Vozilo koje u prtljažniku nema rezervni kotač do 20-ak je kilograma lakše od onoga koji takav kotač ima, pa emitira manje CO2. U situaciji poput današnje, kad Europska unija proizvođačima automobila naplaćuje kazne za količine CO2 veće od propisanih, svaki se gram računa.

Kako bilo, činjenica je da rezervni kotač vozaču omogućava da brzo reagira na oštećenje gume, da u roku od 15-ak minuta zamijeni kotač i nastavi vožnju. I pritom se ne mora zamarati vrstom i veličinom oštećenja na gumi. Ako vaš automobil serijski nije opremljen rezervnim kotačem i setom za njegovu zamjenu, možete ga kupiti naknadno. To je opcija koju svakako preporučamo, bez obzira na gubitak nešto mjesta u prtljažniku. Uostalom, ispod podnice prtljažnika većina vozila i danas ima dodatni prostor za pohranu. Setovi za zamjenu rezervnog kotača obično obuhvaćaju rezervni kotač smanjenih dimenzija, navlaku za kotač, dizalicu, univerzalni ključ, adapter, rukavice i elastičnu špagu. Kupite li samo kotač, vodite računa da vam treba i pribor za njegovu zamjenu.