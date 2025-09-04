Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTRAŽIVANJE POKAZALO

Top lista 'najgorih' vozača: Evo koje marke automobila dominiraju

Foto: Pixabay
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
04.09.2025.
u 10:38

Istraživanje je proveo DiscoverCars.com, koji je na šest različitih raskrižja promatrao gotovo 1.500 vozila, razvrstavajući ih po marki i bilježeći u kojoj mjeri vozači zanemaruju signalizaciju.

Pojedini vozači određenih marki automobila godinama nose etiketu “nesigurnih” za volanom, no najnoviji podaci otkrivaju koliko je ta percepcija zapravo utemeljena. Rasprava o tome koja marka okuplja najgore vozače vodi se već desetljećima - od zauzimanja srednje trake, pretjecanja s krive strane do prebrze vožnje, neke marke vozila stekle su reputaciju zbog nesmotrenih navika svojih vozača. Njemački proizvođači često su na meti takvih komentara, a vozači Audija redovito se ističu kao primjer rizičnog ponašanja u prometu.

No osim velikih prekršaja, i male navike mogu otkriti lošeg vozača, posebno zaboravljanje uključivanja pokazivača smjera. Iako je osnovno pravilo “retrovizor, žmigavac, manevar” duboko usađeno u vozačkoj obuci, novo istraživanje jasno pokazuje koja marka najčešće zanemaruje upravo taj korak. Rezultati ne iznenađuju je se na vrhu popisa našao se BMW. Ova njemačka marka već dugo ima imidž “problematičnih” vozača, a sada je to i statistički potvrđeno: čak 19,3% promatranih vozača BMW-a nije koristilo žmigavce.

Štoviše, analiza otkriva da vozači BMW-a tri puta rjeđe daju pokazivač smjera u odnosu na vozače Peugeota, koji se našao na dnu ljestvice, prenosi Express. Drugo mjesto zauzeo je još jedan njemački brend - Mercedes-Benz - gdje 14,7% vozača nije signaliziralo skretanje. Treće mjesto na “sramotnom postolju” pripalo je francuskom Renaultu, s 14,5% zabilježenih vozača bez korištenja žmigavca. Zanimljivo je da marka s bogatom tradicijom u reliju ovdje stoji gotovo jednako loše.

Na četvrtom mjestu nalazi se Audi s 12,7%, dok isto toliko bilježi i Vauxhall, koji zatvara prvih pet. U nastavku liste slijede Volkswagen na šestom mjestu, a nakon njega Volvo, zatim Toyota, Honda i na desetom mjestu Peugeot, gdje je samo 6,7% vozača propustilo uključiti žmigavac. Istraživanje je proveo DiscoverCars.com, koji je na šest različitih raskrižja promatrao gotovo 1.500 vozila, razvrstavajući ih po marki i bilježeći u kojoj mjeri vozači zanemaruju signalizaciju.

Ključne riječi
žmigavci BMW auto

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još