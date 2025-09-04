Top lista 'najgorih' vozača: Evo koje marke automobila dominiraju

Pojedini vozači određenih marki automobila godinama nose etiketu “nesigurnih” za volanom, no najnoviji podaci otkrivaju koliko je ta percepcija zapravo utemeljena. Rasprava o tome koja marka okuplja najgore vozače vodi se već desetljećima - od zauzimanja srednje trake, pretjecanja s krive strane do prebrze vožnje, neke marke vozila stekle su reputaciju zbog nesmotrenih navika svojih vozača. Njemački proizvođači često su na meti takvih komentara, a vozači Audija redovito se ističu kao primjer rizičnog ponašanja u prometu.

No osim velikih prekršaja, i male navike mogu otkriti lošeg vozača, posebno zaboravljanje uključivanja pokazivača smjera. Iako je osnovno pravilo “retrovizor, žmigavac, manevar” duboko usađeno u vozačkoj obuci, novo istraživanje jasno pokazuje koja marka najčešće zanemaruje upravo taj korak. Rezultati ne iznenađuju je se na vrhu popisa našao se BMW. Ova njemačka marka već dugo ima imidž “problematičnih” vozača, a sada je to i statistički potvrđeno: čak 19,3% promatranih vozača BMW-a nije koristilo žmigavce.

Štoviše, analiza otkriva da vozači BMW-a tri puta rjeđe daju pokazivač smjera u odnosu na vozače Peugeota, koji se našao na dnu ljestvice, prenosi Express. Drugo mjesto zauzeo je još jedan njemački brend - Mercedes-Benz - gdje 14,7% vozača nije signaliziralo skretanje. Treće mjesto na “sramotnom postolju” pripalo je francuskom Renaultu, s 14,5% zabilježenih vozača bez korištenja žmigavca. Zanimljivo je da marka s bogatom tradicijom u reliju ovdje stoji gotovo jednako loše.

Na četvrtom mjestu nalazi se Audi s 12,7%, dok isto toliko bilježi i Vauxhall, koji zatvara prvih pet. U nastavku liste slijede Volkswagen na šestom mjestu, a nakon njega Volvo, zatim Toyota, Honda i na desetom mjestu Peugeot, gdje je samo 6,7% vozača propustilo uključiti žmigavac. Istraživanje je proveo DiscoverCars.com, koji je na šest različitih raskrižja promatrao gotovo 1.500 vozila, razvrstavajući ih po marki i bilježeći u kojoj mjeri vozači zanemaruju signalizaciju.