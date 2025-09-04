Kao u filmu: Lopov ukrao automobil s vjenčanicom, no nije računao na mladenkinu domišljatost

Jedan par iz Massachusettsa zamalo je izgubio sve što im je trebalo za vjenčanje kada je lopov pobjegao s njihovim potpuno napunjenim automobilom. No, snalažljiva mladenka pomogla je policiji u potjeri i uspjela vratiti ukradeno vozilo. Kako je izvijestila lokalna TV postaja WHDH iz Bostona, a prenio People, Julia Pallis i Collin Tully spremali su se krenuti iz svog doma prema Vermontu na vjenčanje u četvrtak, 28. kolovoza, kada se dogodio spomenuti incident.

Pallis je ispričala kako je auto bio 'krcat do vrha' kutijama, pićem, ukrasima, znakovima i njezinom vjenčanicom. Tully je priznao da je ostavio auto upaljen i otišao unutra po zaručnicu, a za manje od dvije minute vozilo je nestalo. Mladenka se odmah počela prisjećati što je sve ostalo unutra. 'Pomislila sam na novčanik, na kartice koje trebam blokirati... a onda na laptop i tada sam shvatila da ga mogu pratiti!' ispričala je. Pallis je tako sjela u svoj auto i krenula za lopovom, prateći računalo kroz predgrađa Bostona. Tijekom vožnje je policiji dojavljivala točne lokacije ukradenog vozila.

Srećom, lopov je projurio pored policajke koja je bila na dužnosti, a Pallis ju je uspjela odmah upozoriti. 'Iskreno, toj policajki dugujemo cijelo vjenčanje', kazala je Pallis. Policija je ubrzo locirala automobil, sustigla vozača i uhitila ga. Identificiran je kao 31-godišnji Jason Grossett. Unutrašnjost automobila bila je netaknuta, uključujući i vjenčanicu. Nitko nije ozlijeđen, a Grossett se sada suočava s nizom optužbi, među kojima su opasna vožnja, vožnja bez dozvole i odbijanje zaustavljanja.

Tully, koji radi kao vatrogasac u Bostonu, pohvalio je svoju zaručnicu: 'Možda je iznutra bila ljuta, ali izvana je bila prava zvijezda.' Par je vikend ipak proveo u znaku vjenčanja, kako je i bilo planirano. 'Sada smo još sigurniji nego prije da smo donijeli pravu odluku', zaključila je Pallis.