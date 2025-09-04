Šok na autocesti: Poznati nogometaš pomagao unesrećenima pa ga udario kamionet, teško je ozlijeđen

Abdeslam Ouaddou (46), nekadašnji stoper engleskog Fulhama i sadašnji trener južnoafričkog velikana Orlando Pirates, prevezen je u bolnicu s teškim ozljedama nakon bizarne prometne nesreće koja se dogodila u nedjelju navečer. Incident se zbio na autocesti R21 u blizini Gautenga, dok se vraćao s momčadi s gostujuće utakmice. Njegov plemeniti čin, u kojem je stao kako bi pomogao unesrećenima u drugom sudaru, tragično se pretvorio u borbu za vlastito zdravlje.

Momčad Orlando Piratesa vraćala se timskim autobusom iz Gqeberhe nakon uvjerljive pobjede od 3:0 protiv kluba Chippa United. Kada su na autocesti naišli na sudar dvaju vozila, trener Ouaddou i nekoliko članova njegovog stožera odlučili su izaći iz autobusa i ponuditi pomoć. Dok su bili na mjestu nesreće, na zaustavljena vozila naletio je kamionet marke Nissan NP200. Vozilo je udarilo u skupinu, uzrokujući ozbiljne ozljede nekolicini prisutnih, navodi se u službenom priopćenju kluba.

Uz trenera Ouaddoua, ozlijeđeno je još pet članova klupskog osoblja te su svi hitno prevezeni u bolnicu. Među ozlijeđenima je i branič momčadi Thapelo Xoki, koji će morati na detaljan pregled koljena kako bi se utvrdila težina ozljede. Prema prvim informacijama, najteže je prošao trener vratara Tyrone Damons, koji je zadobio prijelom noge na čak tri mjesta te je odmah podvrgnut operativnom zahvatu. Klub je u stalnom kontaktu s medicinskim timom i pravovremeno će obavještavati javnost o stanju ozlijeđenih.

"U ovoj fazi, naš prioritet je zdravlje i dobrobit naših kolega. Klub je poduzeo sve potrebne mjere kako bi osigurao da pogođeni pojedinci i njihove obitelji dobiju svu potrebnu podršku u ovim teškim trenucima", stoji u priopćenju Orlando Piratesa. Ujedno su zamolili za privatnost i poštovanje prema svima uključenima kako bi se mogli usredotočiti na oporavak. Iako klub uskoro igra važno finale MTN8 kupa, sada je sve u sjeni ove tragične nesreće.

Abdeslam Ouaddou je europskoj javnosti najpoznatiji po svom angažmanu u engleskoj Premier ligi, gdje je proveo četiri sezone kao igrač Fulhama. Londonski klub ga je 2001. godine doveo iz francuskog Nancyja za odštetu od tadašnjih 2 milijuna funti, što je danas oko 2,3 milijuna eura. Za momčad s Craven Cottagea upisao je 38 nastupa, no nije se uspio u potpunosti nametnuti kao standardni prvotimac. Nakon epizode u Engleskoj, karijeru je nastavio u Francuskoj, igrajući za Rennes i Valenciennes, a pred kraj karijere nastupao je i u Grčkoj te Kataru.

Za reprezentaciju Maroka odigrao je 58 utakmica, a jedno je vrijeme nosio i kapetansku vrpcu. Igračku karijeru zaključio je 2013. godine, nakon čega se posvetio izazovnom trenerskom poslu. U lipnju ove godine preuzeo je klupu Orlando Piratesa, jednog od najvećih klubova u Južnoj Africi, nakon što je prethodno ostvario zapažene rezultate s drugim južnoafričkim klubom, Marumo Gallants. Njegov početak na klupi novog kluba bio je obećavajuć, no sada je njegova trenerska karijera, kao i zdravlje, stavljena na veliku kušnju.