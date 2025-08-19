Top 3 najpovoljnija gradska auta u Hrvatskoj - s benzinskim i s električnim motorima

Početak ponude novih automobila, znamo već, s nekadašnjih 10.000 eura pomaknuo se na oko 15.000 eura, no rijetki su i modeli u toj kategoriji. Koji euro ispod te granice (14.955 eura) samo je jedan model, Fiat Panda koja je već neko vrijeme najjeftiniji automobil na hrvatskom tržištu. Drugo mjesto na popisu najjeftinijih drži Dacia Sandero 1,0 TCe, koja košta od 15.400 eura. S cijenom od 15.990 eura, na trećem je mjestu Hyundai i10 1,0 MPI Comfort. To je europsko-korejska ponuda. Kineske su marke na naše tržište donijele niže cijene, u početku samo za električne i/ili veće aute. No, sad već tu ima i gradskih 'električara', što na ozbiljne muke stavlja kupce upravo tih, malih i povoljnijih modela. Jer, bez državnih poticaja, za 4000 više od najjeftinije Fiat Pande s početnom opremom odabrati se može kineski Leapmotor T03, električan, sa 25 konja više i bogatije opremljen. Isto je pogledamo li preostale najpovoljnije ICE i električne modele: u ovoj cjenovnoj kategoriji najjeftiniji modeli na struju su gradski, kineski, ali većinom su snažniji i bolje opremljeni od europskih ili korejskih starosjedioca s benzinskim motorima. Što odabrati? Dilema je tim veća uključite li u kombinaciju državne poticaje, koji su ove godine najavljeni samo za pravne osobe. Tada će bolje opremljen gradski auto na struju koštati manje od otprilike jednako velikog, ali slabijeg i skromnije opremljenog benzinca.

Konkretno, situacija je ovakva. Fiat Panda duga je 368,6 cm. Pokreće ju hibridni jednolitreni benzinski motor od 70 konja, a snaga se preko ručnog mjenjača sa šest stupnjeva prenosi na prednje kotače. Panda Base ima ručni klima-uređaj, centralno daljinsko zaključavanje, el. podizanje prednjih stakala, stražnje parking-senzore, odbojnike u boji karoserije... U Pandi Urban dodatno je na raspolaganju i DAB radio s 5'' zaslonom i Bluetooth vezom, komande radija na kolu upravljača, el. podešavanje i odmagljivanje vanjskih retrovizora... Takva Panda stoji 15.605 eura. Dacia Sandero za početni iznos podrazumijeva jednolitreni benzinski motor od 91 KS. Uz nadoplatu od 300 eura dobiva se verzija opremljena plinskim instalacijama. Početna cijena podrazumijeva Essential opremu: eco LED prednja i full LED dnevna svjetla, radio Media Control, senzor za kišu, sustav za pomoć pri parkiranju straga, el. podizanje prednjih stakala, putno računalo,... Ručni klima-uređaj nalazimo u Expression razini opreme, po cijeni vozila od 16.500 eura. S cijenom od 15.990 eura treće mjesto na popisu najpovoljnijih automobila u Hrvatskoj drži Hyundai i10. Početni se iznos odnosi na 1,0 benzinca sa 63 KS. Dugačak 367 cm, Hyundai i10 u osnovnom paketu opreme Comfort od značajnijih elemenata donosi stražnje parking senzore, kameru za vožnju unazad, ručni klima-uređaj, navigaciju s 8'' ekranom osjetljivim na dodir, Bluetooth s prepoznavanjem glasa, središnje daljinsko zaključavanje, električne podizače prednjih stakala, tempomat i putno računalo.

Kineski Leapmotor T03, s cijenom od 18.990 eura, novi je najjeftiniji auto na struju u Hrvatskoj. Dugačak je 362 cm i serijski donosi odličnu opremu: 42-inčni panoramski stakleni krov s električnim sjenilom, alu naplatke, 10-inčni centralni zaslon, automatsku klimatizaciju, navigaciju, digitalne instrumente... Snaga se iz elektromotora od 95 KS prenosi na prednju osovinu. T03 ima doseg do 265 km. Podržava i AC i brzo DC punjenje pa se može napuniti za pola sata. BYD Dolphin Surf stoji od 19.490 eura. Za taj iznos nudi se Active inačica 399 cm dugog auta. Zvijezda interijera je 10,1-inčni električno rotirajući zaslon multimedije, instrumentna ploča je digitalna, oprema je odlična. Korejski gradski električni automobil Hyundai Inster košta od 23.890 eura. Ima doseg do 370 km, mogućnost brzog punjenja, 96 KS, domet s jednim punjenjem do 327 km, kameru za vožnju unatrag, 10,25" TFT instrumentnu ploču, navigaciju i audio radio uređaj s 10,25" dodirnim zaslonom...