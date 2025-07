Uskoro opet poticaji: Više od 21 milijun eura za kupnju vozila na struju

Hoće li i za koga ove godine biti subvencija za kupnju energetski učinkovitih vozila? Pitanje je to svih pitanja među onima koji se bave bilo prodajom automobila bilo nekom djelatnošću kojoj je nužno potrebno prijevozno sredstvo. A to su više-manje svi... Službenih informacija iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost još nema, no neki se obrisi skorog natječaja ipak naziru. Iz Hrvatske obrtničke komore tako su svoje članove obavijestili da je u Fondu za zaštitu okoliša održan sastanak s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore te udruge Strujni krug, s ciljem upoznavanja s najvažnijim odrednicama programa za sufinanciranje nabave energetski učinkovitih vozila za pravne osobe i obrtnike. Dakle, za tvrtke i obrtnike, u ovoj turi subvencija ne i za privatne osobe.

Na održanom su sastanku predstavljena tri poziva. Na prvi poziv, čije se raspisivanje ubrzo očekuje, moći će se prijaviti svi, osim onih kojima je glavna djelatnost uslužna djelatnost prijevoza putnika s vozačem na zahtjev, cestovni prijevoz robe ili iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije. Preostala dva poziva bit će ciljano usmjerena na poseban program namijenjen taksi prijevoznicima, vlasnicima dostavnih vozila i pružateljima car sharing usluga, ali i na financijske instrumente u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR). Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je da će uskoro objaviti javni poziv za sufinanciranje kupnje novih električnih vozila, kao i onih pogonjenih vodikom, uz ukupnu alokaciju od 21.205.640,00 eura. Poziv je, dakle, namijenjen i obrtnicima, uključujući paušalne obrtnike, kao i pravnim osobama u javnom i privatnom vlasništvu, s izuzetkom udruga.

Kupnja navedenih energetski učinkovitih vozila sufinancira se u iznosu do 40 posto prihvatljivih troškova, ovisno o kategoriji vozila. Pritom se prihvatljivim troškovima smatra kupnja vozila nakon objave uvjeta i kriterija, potom predujmovi za vozila nastali i plaćeni najranije od 1. siječnja 2025. godine, navodi se u trenutačno dostupnim materijalima. Razdoblje prihvatljivosti troškova, kažu, je od 1. siječnja do 31. svibnja ove godine. To se vjerojatno odnosi na one koji su vozilo kupili prije raspisivanja natječaja. Prijave za subvenciju moći će se podnijeti isključivo putem informacijskog sustava eFZOEU. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije za četvrti kvartal 2025. godine najavilo je javni poziv iz Modernizacijskog fonda, ukupne vrijednosti 45 milijuna eura. Taj će poziv biti namijenjen taksi prijevoznicima i vlasnicima lakih dostavnih vozila. Na inicijativu HOK-a, iz Ministarstva su potvrdili da će se na taj poziv moći prijaviti i obrti s registriranom taksi djelatnošću, uključujući i paušalne. Tekst poziva bit će dostupan putem portala e-Savjetovanja, što će omogućiti dodatna očitovanja i prijedloge.