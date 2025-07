U Hrvatsku je BYD Dolphin Surf stigao u svibnju i s početnom cijenom od 19.490 eura neko je vrijeme nosio titulu najjeftinijeg električnog automobila u Hrvatskoj. S 500 eura razlike, sad mu je titulu preoteo također kineski model Leapmotor T03, no to je tako mala razlika da u skoro vrijeme očekujemo BYD-jev odgovor. Pogotovo jer znamo da su u matičnoj Kini i jedan i drugi znatno jeftiniji, što ukazuje da – bez obzira na prilagodbu europskim standardima te na ovdašnja visoka davanja – u svojim cjenicima sigurno imaju još manevarskog prostora. Vratimo se testnom automobilu. Za početni iznos nudi se ulazna Active inačica 399 centimetara dugog automobila A segmenta. Razmak među osovinama iznosi mu 250 cm, 159 cm je visok i 150 cm širok, pa je interijer ovdje prilično prostran. Ugodno se mogu smjestiti čak i krupnije četiri osobe. U prtljažnik stane za gradski auto uobičajenih 308 litara. Po potrebi, u Dolphin Surf može se ugurati i nešto veće, budući da mu spuštanjem naslona stražnjih sjedala zapremina prtljažnika raste na 1037 litara. Posvuda po kabini strateški su raspoređeni praktični pretinci i mjesta za odlaganje stvari koje u automobilu svakodnevno trebamo.

FOTO Isprobali smo zanimljiv gradski auto, tek jedan centimetar kraći od četiri metra

BYD Dolphin Surf u gradski segment donosi vrckav, simpatičan dizajn. Sviđa nam se. Djeluje mladenački, svježe, dinamično. LED svjetla su i sprijeda i straga, a stražnji kraj profitira i od krovnog spojlera. Iste note nudi i interijer, čija je zvijezda 10,1-inčni električno rotirajući zaslon multimedije. Što znači ovo 'rotirajući'? Može biti vodoravno položen, a može biti i uspravan, kako vam se u tom trenutku sviđa. Donosi najnovije korisničko sučelje, sa stalno vidljivom prilagodljivom trakom s prečacima, a praktičan je i sustav upravljanja gestama za kontrole grijanja i prozračivanja. Naravno, poveziv je sa sustavima Apple CarPlay i Android Auto. Pojedine funkcije podržavaju i glasovno upravljanje. Pred vozačem je digitalna instrumentna ploča, sjedala pružaju dobru podršku. Materijali su solidni, završna obrada odlična. Testni primjerak stigao je u najbogatijoj Comfort razini opreme, što znači cijenu od 25.990 eura. Dolphin Surf oduševljava okretnošću kojom se probija kroz gradski promet. Zahvaljujući skromnim vanjskim dimenzijama i malom krugu okretanja, lako je njime manevrirati.

Dolphin Surf donosi svu naprednu BYD tehnologiju: Blade bateriju, e-platformu 3.0, prvi 8-u-1 električni pogon masovne proizvodnje. Baterija manjeg kapaciteta dolazi uz početni Dolphin Surf Active. Veća baterija od 43,2 kWh dolazi kod srednje Boost (22.990 eura) i najbogatije Comfort opreme. Naš primjerak ima i maksimalno DC punjenje 85 kW, 16" alu naplatke, el. podesiva prednja sjedala, el. podesive i sklopive grijane vanjske retrovizore, senzore za kišu, navigaciju, prilagodljivi tempomat, kameru koja pokriva 360 stupnjeva, Parking Assistant... Uz veću bateriju Dolphin Surf deklarirano ima domet do 322 km u mješovitoj vožnji, odnosno u gradskoj vožnji i do 507 km. Tijekom testa vozili smo se većinom gradskim rutama, uz nešto međugradskih. Rezultat je doseg od oko 330 km, što znači da će ga većina vozača puniti samo jednom tjedno. Na brzom punjaču baterija se od 10 do 80% kapaciteta napuni za 20-ak minuta, dok punjenje na kućnom AC punjaču od 11 kW traje pet sati. Električni 8-u-1 sklop objedinjuje pogonski motor, reduktor, punjač, pretvarač istosmjerne struje, kutiju za raspodjelu snage visokog napona, kontroler za upravljanje baterijom, jedinicu za upravljanje vozilom i kontroler motora u jednom modulu. Testni Dolphin Surf ima motor od 156 KS, koji je odličan izbor ako u malom pakiranju želite nešto više od običnog gradskog auta.