Što u Rijeci možete pojesti za 10, 20 ili 30 eura, provjerili smo ponudu, ali i lokacije

Rijeka je grad koji privlači turiste iz cijelog svijeta čitave godine, domaće goste, mladi dolaze iz svih krajeva Hrvatske studirati, poslovnjaci imaju itekako razloga biti u Rijeci. Uglavnom, ljudi dolaze u Rijeku svakodnevno i dobro je znati gdje se u ovom gradu može pojesti neko fino, ukusno i zdravo jelo, pa smo istražili takve lokacije i doznali što i u kojem restoranu možete pojesti za 10 eura, 20 ili 30 eura. Riječki je Korzo mjesto na kojem imate na odabir niz restorana, što brze hrane, što onih s ponudom jela koja možete naručiti. Restoran ŠtoRija svakako posjetite jer je drugačiji od ostalih. Nalazi se na sredini gradske šetnice (adresa Riva 6) pomalo sakrivena zanimljivo dizajniranim zidom kako biste se osjećali ugodno poželite li na terasi tijekom dana pojesti nešto ukusno, na brzaka. Oduvijek poznata kao jedan od najboljih veganskih restorana u Rijeci, ŠtoRija nudi veliki izbor različito kombiniranih poke bowl zdjelica čija fuzija okusa daje jedinstveni gastro doživljaj ali i nutritivno bogat obrok.

Tu se jedu bu kojima se spaja basmati riža falafel, baby špinat, riga, tabbouleh, cherry rajčice, krastavci, cikla, rotkvica, crveni ribiz, umak od veganskog feta sira, kikiriki, ali i nešto konkretno poput burgera jedete li meso. Ono što oduševljava na ovom mjestu je da u budžetu od 10 eura možete pojesti nešto konkretno birajući uz obrok i željeno piće - prirodni sok ili domaće riječko pivo. Nešto dalje, u prizemlju kultnog hotela Continental, na šetalištu Andrije Kačića Miošića nalazi se već sedam godina pivnica Cont. Ime je dobila po nekadašnjoj slastičarnici u kojoj su se jeli najbolji kolači Kvarnera. Upravo je to jedan od razloga zašto se od samih početaka rada pivnice, pa do danas moralo paziti na to da hrana ovdje bude besprijekorna, a epitet najbolji od najboljeg zadržan.

Lokalci jako vole ovu adresu - i nekad i sad opisujući Cont kao mjesto ugodne atmosfere i odlične ponude hrane i pića. Prostor je pomalo muzejski, mnogi eksponati ovdje pričaju priču o Rijeci, što možete i sami istražiti dok čekate hranu. Osluškujući potrebe suvremenih gastronoma menu se ponekad mijenja - na ovom se mjestu miješa tradicionalno i moderno pa je na vama želite li pojesti nešto 'na žlicu' u obliku kultnog gulaša koji se odlično sljubljuje s pivom. U budžetu od 20 eura na stolu će vam se naći dvije porcije gulaša i pripadajuće pivo, a u dvoje u ovom budžetu možete pojesti i dnevni menu koji se poslužuje svakodnevno od podneva pa do 16 sati. Odnedavno Cont ima i posebnu ponudu - Riječki Tris koja se odlično uklapa u zadani budžet. Riječ je o spoju pizze Fiumane, osvježavajućeg šprica Fiuman i/ili Fiumanka i riječke kremšnite. Sve troje je autohtono i recepturom zaštićeno upravo na ovom mjestu - muški i ženski koktel.

Fiuman / Fiumanka imaju bazu u likeru proizvedenom u destileriji Suza s okolnih Brega, Riječka kremšnita je kombinacija dvije 'žute' kreme i osvježavajućeg šlaga koja se poslužuje u obliku jedra, a zvijezda ovog trisa svakako je pizza Fiumana. Riječ je o autorskom receptu za tijesto koje je za Cont osmislio pizzaiolo Franko Rajković postavljajući tako novu razinu uživanja u jednom od najpopularnijih obroka na svijetu u Rijeci. Za pripremu tijesta Franko koristi fino brašno i infuziranu vodu ječma, prirodni kvas koji pomaže u sazrijevanju tijesta koje je izdašno ali vrlo lagano kad jedete pizzu. Postupak traje 48 sati nakon čega je tijesto spremno za izradu a posebnost je i ta da Franko uvijek u peć stavlja bazu - tijesto s umakom od rajčice ili jako ukusnom kremom od sira i buče. Kad je tijesto pečeno počinje kreiranje pizze. U Contu kažu kako je najpopularnija pizza s mortadelom, burrata sirom i pistacijom ali i ona na kojoj se sljubljuje sir i netom izrezan pršut. Kako bismo se uvjerili u to kušali smo oboje i uvjerili se da su Riječani koji su nas na ovu adresu poslali imali pravo - pizza je uistinu jedinstvena, a od Franka smo saznali i to da su za poseban okus pizze zaslužni i pomno odabrani sastojci - pršut San Daniele, burrata di puglia, pinoli, grana padano, mozzarella Fior di Latte, stracciatella di burrata, mortadella di Levoni, domaće maslinovo ulje. No, želite li uživati u bogatom ručku ili večeri s pogledom na Kvarnerski zaljev, pronađite bistro Paris. Nalazi se na Šetalištu Joakima Rakovca, restoran je mijenjao vlasnike, ali ne i ime sve dok restoran nisu preuzeli Borjan Suzić i Igor Bogunović. U želji da mu daju novi uzlet nazvali su ga Kalorija što je izazvalo veliko nezadovoljstvo Riječana. Nakon pritisaka Kalorija je ponovo postala Paris, a kuhari na ovom mjestu i dalje nevjerojatno dobro kuhaju. Ovdje smo testirali budžet od 30 eura želeći pojesti 'nešto konkretno'.

– U Parisu se uvijek jede dobra janjetina i teletina pod pekom, to kušajte i vi - rekao nam je Borjan Suzić dodajući kako meso peku u krušnoj peći u kojoj su se nekad pekle i pizze. Upravo to je razlog da je meso posebnog okusa, krumpiri koji se poslužuju s pečenjem optimalno sočni i hrskavi. Dodao je i to kako se na ovom mjestu njeguje kult domaćeg i sezonskog što je potvrdio i jesenski menu. On obiluje gljivama, različitim povrćem ali i finim slasticama među kojima su kultne Pariške palačinke sa skutom i medom ili domaćim marmeladama. U Parisu se, stvarno dobro jede, što je još jedan od razloga da se na ovom mjestu vikendom traži stolica više. Kao vam se ne bi dogodilo da ostanete bez finog obroka svakako rezervirajte mjesto. I da - još na kraju da vam otkrijemo što ćete na ovom mjestu pojesti u budžetu od 30 eura. Ručak počnite domaćom juhom od vrganja, odaberite želite li teletinu ili janjetinu (porcija je velika) koju poslužuju s domaćim krumpirom i svježe pečenom pogačom. Na kraju desert neka budu Pariške palačinke koje su velike i zasitne pa ih slobodno možete podijeliti.

