Povratak Ane Ugarković i Renea Bakalovića, tvoraca gastroportala Tri trilje

Tri trilje, novi gastronomski portal koji je prošlog četvrtka počeo s prvim objavama, itekako ima težinu na medijskoj sceni u konkurenciji raznih medija kojima su glavne teme tanjur i čaša, jer njegovi su autori hrvatski autoriteti Ana Ugarković i Rene Bakalović. Time se na gastropozornicu nakon dugo vremena vraća taj dvojac, poznat u hrvatskim domaćinstvima već četvrt stoljeća, od kraja devedesetih i emisija “Kruške i jabuke” i “Kod Ane”, koje su imale kultni status među gledateljima.

– Priče su to s guštom i okusom soli, a ime je portal dobio po nama omiljenoj ribi trilji, cijene je svi gastrošmekeri – govori Ivan Živković Žika, urednik portala. I, dakako – treća trilja. – Tri trilje, koje smo preneseno Ana, Rene i ja, donose veliki povratak najdraže televizijske kulinarke Ane Ugarković, koju u stopu opet prati njezin dobri vitez Rene Bakalović.

Foto: tritrilje.com

Njezina je rubrika “Od Ane s ljubavlju”, a Bakalović će voditi rubriku “Rene s guštom”. Ona je bez premca naša najveća gastrozvijezda, a on je ponekad šeprtljav, ponekad neshvaćen, ali uvijek drag i zanimljiv. S njih dvoje, u veselju, ali i muci, sam i ja, kao prijatelj, urednik, novinar i redatelj – govori Živković, poznat kao autor dokumentarnih serijala “Varoški amarcord” i filma “Ćiro”, svojedobno i novinar Večernjaka. Rene Bakalović nastavlja priču:

– Zgodno je kako smo se Ana i ja upoznali. Mislio sam do tog trenutka kako sve znam o gastronomiji, no kad smo se sreli i krenuli razgovarati o hrani i gastronomiji, shvatio sam da – ne- mam pojma! – smije se Bakalović pa nastavlja. – Tamo krajem devedesetih već sam bio na sceni, a zvao me zajednički prijatelj i rekao: “Rene, ima jedna susjeda, genijalka koja se vratila iz Londona i koja je gastronomsko čudo, moraš je upoznati.” Očekivao sam neku dosadnu, pretencioznu mladu osobu, a susreo sam genijalku koja mi je profesionalno promijenila život. Otada je, eto, prošlo više od 25 godina, radili smo skupa TV emisije, Ana je kuhala, a ja sam u to doba radio reportaže o velikim vinarima, sirarima i o svim našim, kako poznati Rick Stein kaže, “food heroesima” – govori Rene.

Foto: tritrilje.com

Na tom će tragu portal i nastaviti raditi. N aša je fundamentalna stvar, gotovo naša misija, promovirati hrvatske izvrsnosti u gastronomiji, ugostiteljstvu, poljoprivredi, turizmu, hotelijerstvu, maslinarstvu, vinarstvu... Pričat ćemo priče o najboljima, onima koji

su svjetska klasa. O ljudima koji su hrvatske gastroikone – govore autori. Ana Ugarković nastavlja priču: – Želim promovirati sezonski pristup kuhanju i s ljudima koje to zanima podijeliti što sam ja naučila stječući vlastito iskustvo. Očaranost sezonskim namirnicama naučila me da je prepoznavanje i njegovanje njihove zrelosti osnova mog pristupa kuhanju. Sjajno kuhanje zahtijeva puno vještine, ali mislim da se ipak najviše zasniva na dvjema osnovnim sposobnostima: promatranju namirnice i instinktivnom djelovanju u skladu s time u kuhinji – kaže Ugarković, koju gledatelji pamte po tome što je kuhala vrhunski, na svoj način, i težila

perfekcionizmu.

Poznato je kako je, nakon što je u Londonu magistrirala studij dizajna, okrenula profesionalni kurs pa otišla stažirati u proslavljene londonske restorane. Prvo je bila u Fat Duck restoranu kod kulinarske zvijez- de Hestona Blumenthala, a onda i u The River Caféu, gdje joj je jedna od vlasnica Ruth Rogers ponudila posao, no Ana se vratila u Hrvatsku.

Foto: tritrilje.com

– Ana je veliki idealist, perfekcionist. Ne priznaje ništa osim savršenstva. Za razliku od mene – smije se Bakalović pa dodaje: – Kad smo snimali “Kruške i jabuke”, nerijetko bi već otkucala ponoć, a Ana bi i dalje kuhala, jer nije bila zadovoljna kako je jelo ispalo. Mi smo se hvatali za glavu, htjeli smo kući, ali ona bi rekla: “Još nije idealno, strpite se još koji čas.” Isplatilo se čekati – govori Rene.

Ana Ugarković kao prvi recept na portalu Tri trilje pripremila je upravo – tri trilje. – Kad smo Rene i ja putovali po Toskani, jeli smo slično jelo. Sada sam ja očistila osam trilja, dodala polusušene cherry rajčice, kapare te pasatu od rajčice i sitno nasjeckan češnjak te ih pripremila na način trilje “alla livor- nese”. Tisuće smo jela isprobali Rene i ja diljem svijeta, no te trilje iz Toskane nikad nismo zaboravili – objašnjava Ana.

Vraćaju se i na odluku zašto su odabrali format – portala. – Gastronomija je danas jedan od najatraktivnijih medijskih formata, a čini nam se kako istovremeno toga ipak nedostaje. Ma ima raznih formata, no nema dovoljno visoko produciranog sadržaja na sceni. I zato smo mi tu. Tri trilje nisu reality show, već specijalizirani medij koji u svom autorstvu ima dvije osobe koje su definirale medijsku gastroscenu – govori Živković, a Bakalović dodaje: – Ideja je da s jedne strane pišemo o ljudima čija imena mnogi znaju, ali važnije da okupljamo najveće hrvatske eksperte u gastronomiji, a otvoreni smo čak i za polemike. Na Tri trilje objavljen je intervju s naslovom “Rano branje maslina je naša najveća zabluda”, a riječ je o intervjuu s autoritetom za maslinova ulja i uljnim analitičarom Tomislavom Filipovićem, čiji je stav suprotan trenutačnoj maslinarskoj praksi, svojevrsnom novom valu, u kojem se maslina bere ranije.

Foto: tritrilje.com

Želimo suprotstavljena mišljenja, dva kanona, biti tribina za sve moguće argumente. Ne samo kod maslinova ulja, već ćemo postavljati pitanja i oko toga je li svinjska mast zdrava ili ipak nije. Želimo potencirati raspravu je li perspektiva hrvatskih vina u autohtonim sortama ili trebamo raditi kupaže po francuskom konceptu. Tu je i drugo pitanje, treba li naša vinska perspektiva biti intenzivno bazirana na našim autohtonim sortama poput plavca malog, babića ili naše graševine, ili ćemo se radije okrenuti relevantnim svjetskim sortama poput chardonnaya, merlota ili shiraza – govori Bakalović.

Urednik Tri trilje Ivan Živković nastavlja o sadržaju: – Na portalu se može čitati taj epohalni vinski razgovor između Rena Bakalovića i Željka Suhadolnika, koji je jedan od najvećih znalaca vinske kulture i jedan od nekoliko ljudi koji je stvorio hrvatsko vinarstvo. Epohalan je i razgovor jer sadrži čitav historijat vinske kulture i u njemu su definirane ključne dileme hrvatskog vinarstva. Kome je portal Tri trilje namijenjen? Nećemo uvijek biti tako jako ozbiljni. Mnogo je tu popularnog sadržaja, priča o zanimljivim ljudima koji su stvorili neke vrijednosti. Cilj nam je raditi na visokom produkcijskom nivou i privući na naš sajt sve foodieje i ljude koji vole dobru hranu i lijep doživljaj. Možemo reći i da smo portal za hedoniste, ali želimo pokazati da nismo vezani samo za ekskluzivnu gastronomiju, već da se hedonizam može doživjeti i u kuharskoj jednostavnosti u kojoj se poštuje i cijeni divota kvalitetnih sezonskih namirnica.

Foto: tritrilje.com

Veseli nas raditi s Anom Ugarković jer je sjajna kuharica i mislimo da je naša najveća kulinarska zvijezda u medijima. Neko vrijeme nije je bilo u medijima i taj njezin povratak, koji se događa na portalu Tri trilje, zaista možemo atributirati velikim! Režirao sam je na nešto drukčiji način: Ana u svakoj epizodi kuha jedno jelo i dok to radi, priča neku svoju životnu priču. Recept svakog jela je u detalje napisan na portalu Tri trilje i toliko je detaljan da svatko s kućnim kuharskim iskustvom može pokušati to spremiti, s realnim šansama da mu jelo i uspije. Dosadašnje Anine epizode snimili smo u njezinu domu u selu Mrganima u Istri, gdje je sagradila najljepšu kuću u kojoj sam ikad bio. Imamo i divnu epizodu u zagrebačkom stanu Anine sestre Tanje, u kojoj njih dvije zajedno kuhaju i prisjećaju se svog djetinjstva. S Anom ćemo putovati i po drugim gradovima, po nekim restoranima i k nekim joj dragim ljudima, pa neka i oni malo kuhaju za nju.