Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
HAPIH ŠALJE UPOZORENJE

Oprez! Ovi proizvodi se hitno povlače s hrvatskog tržišta, sadrže opasni pesticid

Pixabay
VL
Autor
Srebrenka Parlov/Hina
19.12.2025.
u 22:25

Ti proizvodi povlače se s tržišta zbog povišene razine insekticida i djeluje kao otrov za želudac i kontaktni otrov

Državni inspektorat RH izvijestio je potrošače o opozivu proizvoda Grožđica sušena 200 g NATURA i Grožđica sušena 500 g Marjan voće, zbog povišene razine pesticida, priopćila je u petak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Povlače se proizvodi sa sljedećim LOT brojevima i rokovima trajanja:

Grožđica sušena 200 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 17.01.2027., LOT: 290, EAN kod: 8697435900016;
Grožđica sušena 200 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 10.01.2027. LOT: 283, EAN kod: 8697435900016;
Grožđica sušena 500 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 27.11.2026., LOT: 239, EAN kod: 3113074601077;
Grožđica sušena 500 g (prozirna folija) Marjan voće, najbolje upotrijebiti do: 24.12.2026., LOT: 267, EAN kod: 3858893921462;
Studentski miks TAKE A BREAK S-Budget 500g, EAN kod 3856021226960, rok trajanja: 13.10.2026./ LOT 286; 
Grožđica sušena 1000 g ARO, najbolje upotrijebiti do: 25.11.2026., LOT: 237, EAN kod: 3856024704649;
Grožđica sušena 500 g ARO, najbolje upotrijebiti do: 25.11.2026., LOT: 237, EAN kod: 3856024704632

Ti proizvodi povlače se s tržišta zbog povišene razine pesticida tiodikarba, koji je insekticid i djeluje kao otrov za želudac i kontaktni otrov, a suzbija razne štetnike (gusjenice, žižke, puževe) u žitaricama, voću i povrću, Uvoznik proizvoda je Marjan Voće d.o.o., Dugo Selo, a zemlja podrijetla Iran. Detalji o povlačenju i opozivu proizvoda dostupni su i na web stranici subjekta: https://marjan-voce.hr/obavijesti/ a obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima, navodi HAPIH.

Ne vidi se prst pred nosom. Zašto je u Zagrebu stalno magla?
Ključne riječi
HAPIH grožđice opoziv

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!