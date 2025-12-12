Naši Portali
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Novo pivo

Kolaborativni Hog Haze Zmajske pivovare francuski je začin plodnoj godini

Autor
Zoran Vitas
12.12.2025.
u 18:13

Ova ponovno odlična NEIPA nastala je u suradnji s francuskom craft pivovarom The Piggy Brewing Company

Pisati ponovno kako u Zmajskoj pivovari znaju napraviti odličan New England India Pale Ale bilo bi zaista neopravdano trošenje ovog prostora jer smo već cijeli niz puta pisali o takvim pivima koja su dolazila iz ove naše pivovare. Ova se dosta razlikuje, sada je suradnja ostvarena s jednom francuskom pivovarom, The Piggy Brewing Company iz Liverduna, nedaleko od grada Nancyja. Jasno je da je to interesantno jer je Francuska puno poznatija po vinima nego po pivu. No, kada ovo pivo probate, čini se kako Francuzi doista znaju što žele, a sudeći po njihovim profilima, znaju i kako do toga doći. U kombinaciji s našom pionirskom pivovarom to izgleda doista dobro. Kod Hog Hazea korišteni su hmeljevi Citra, Motueka i Nectaron pa, već kada otvorite limenku, imate provalu raznih voćnih aroma poput breskve, marakuje i, naravno, citrusa, s time da je ovdje riječ o pivu malo punijeg tijela za ovaj podstil, ali je razina alkohola zadržana na 6,1 posto. Bitniji je podatak da je balans jako dobar pa nema tragova alkohola ni u aromama ni u okusu. Kod ispijanja osjetili smo malo gorčine, deklarirano je 35 IBU, što je nama bilo dobro jer se pivo doista lakše pilo. Pogotovo nam se svidjela sočnost, zaista je lijepo ispijati Hog Haze, pije se bez napora, čista uživancija, sjajno podsjećanje na toplije dane.

Ključne riječi
Zmajska pivovara craft pivo

