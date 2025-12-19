Dva su uspješna Pulferova noviteta posvećena glazbenim ikonama

Obično kada uđete u neku pivnicu posvećenu craft pivima, uz uobičajenu nedoumicu što piti, dočekat će vas i ona dodatna – što izabrati od Pulfera. Ova zagrebačka pivovara koju odlikuje gotovo serijsko izbacivanje specijala, kraj je i ove godine obilježila nizom piva. Ali, izdvojit ćemo tu i neka koja se ipak malo ističu. Neku nabrijaniju lagersku inačicu doista dugo nismo vidjeli, a na nj su nas podsjetili upravo iz Pulfera. I tako je već neko vrijeme na točionicima Voodoo Child, West Coast inačica India Pale Lagera. Ponovno se radi o pivu nakrcanom hmeljevima, pa je aromatski profil ponovno bogat, kao što je to i samo pivo. Naravno, Voodoo Child je jasna asocijacija na Jimija Hendrixa, a to je odmah vidljivo i na limenci koja je uobičajeno dinamično dizajnirana. Drugo pivo koje bismo izdvojili u ovoj navali jest Prince of Darkness, a posvećeno je Ozzyju Osbourneu, što je razvidno iz imena piva. Pionir heavy metal glazbe dobio je od Pulfera zaista iznimno pivo, imperial stout obogaćen javorovim sirupom odležanim u bačvama bourbona, a onda je dodana i kava iz Etiopije, sasvim posebna, od uzgajivača Daniela Tunsise, koju su dobili tijekom suradnje s danskim roasterom La Cabrom iz Kopenhagena. Rezultat je nepregledna mješavina okusa i mirisa, mislili smo da smo u stoutovima probali sve, ipak nismo. Sjajno pivo za ikone glazbene povijesti.