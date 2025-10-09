Naši Portali
TREBA PROBATI

Ovu funkciju na klima uređaju rijetki koriste, a štedi struju i rješava veliku napast u domovima

VL
Autor
Večernji.hr
09.10.2025.
u 21:00

Tijekom jeseni, kada vanjska vlaga raste, a radijatori još nisu uključeni, stanovi i kuće često postaju idealno okruženje za kondenzaciju i plijesan, osobito kada se veš suši u unutrašnjosti

Mnogi vlasnici klima-uređaja nisu ni svjesni da njihov uređaj ima opciju koja može značajno smanjiti potrošnju struje – to je Dry mode, odnosno režim za odvlaživanje zraka. Iako se obično koristi ljeti, ovaj tihi saveznik ugodne klime u domu može biti izuzetno koristan i u hladnijim mjesecima, posebice sada, u vrijeme kišnih dana, prije nego što započne sezona centralnog grijanja, piše City Magazin.

Za razliku od standardnog režima "Cool", koji intenzivno hladi prostoriju, Dry mode prvenstveno uklanja vlagu iz zraka. Klima uređaj u ovom režimu povremeno uključuje i isključuje kompresor, uz minimalan rad ventilatora, čime smanjuje vlagu bez velikog trošenja energije. Rezultat je ugodan osjećaj svježine i udobnosti.

Tijekom jeseni, kada vanjska vlaga raste, a radijatori još nisu uključeni, stanovi i kuće često postaju idealno okruženje za kondenzaciju i plijesan, osobito kada se veš suši u unutrašnjosti. Dry mode dolazi kao jednostavno rješenje – pomaže održavanju optimalnog nivoa vlage između 40 i 60 posto, sprječavajući pojavu tamnih mrlja na zidovima i neugodne mirise u tekstilu. Posebno je koristan u kutovima prostorija, kupaonicama i kuhinjama, gdje se vlaga najčešće zadržava.

Dry mode je najbolje uključiti nekoliko sati dnevno, kad osjetite zagušljivost u prostoru ili primijetite kondenzaciju na prozorima. Ljeti ga možete koristiti navečer, dok u jesen tijekom dana – kada vanjska temperatura nije niska, ali je zrak zasićen vlagom. Osim što štedi energiju, Dry mode produljuje i vijek trajanja klima-uređaja, jer uređaj radi pod manjim opterećenjem. Dakle, ako želite da vam dom bude svjež, zdrav i bez plijesni, a da računi ostanu pod kontrolom, vrijeme je da potražite dugme s oznakom "Dry" i iskoristite njegove prednosti.

Na snazi stroga pravila za uplate novca: Pogreška bi vas mogla skupo stajati, ovo su novosti
Ključne riječi
uštede Barkod klima uređaj

