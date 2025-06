Novi rekord: Golf GTI Edition 50 najbrži je serijski Volkswagen na stazi Nordschleife. Pogledajte snimku iz kabine

Još nije na tržištu, a već ruši rekorde: 20. lipnja Volkswagen će na 24-satnoj utrci na Nürburgringu premijerno predstaviti novi Golf

GTI Edition 50. Riječ je o najsnažnijem serijskom GTI modelu do sada, ekskluzivnoj jubilarnoj ediciji povodom 50. godišnjice kultnog sportskog kompakta. Rođendanska proslava održat će se 2026. godine – istodobno s izlaskom modela na tržište. No, Golf GTI Edition 50 već je ispisao povijest Nürburgringa i marke Volkswagen: vozač Benny Leuchter u gotovo serijskom testnom vozilu odvozio je krug Nordschleifea za samo 07:46:13 minuta. Novi je to rekord - nikad prije neki Volkswagen homologiran za cestu nije bio brži na Nürburgringu. “Novi Golf GTI Edition 50 je istinski GTI, spoj vrhunske snage pogona i izuzetno preciznog ovjesa s pogonom na prednje kotače,” rekao je Leuchter nakon vožnje.

Foto: Volkswagen

Iskusni testni vozač Volkswagenova razvojnog odjela postigao je rekordnu vožnju tijekom službenog pokušaja obaranja rekorda. Po njegovim riječima, vozilo je bilo tehnički identično onome što će se nuditi kupcima. Golf GTI Edition 50 moći će se naručiti i s Performance paketom, koji uključuje sportski ovjes i posebno razvijene 19-inčne Potenza Race polu-slick gume Bridgestone, izuzetno male mase. Rekordni automobil bio je opremljen upravo tim paketom. “Ako želite biti zaista brzi na stazi koju nazivaju ‘Zelenim paklom’, automobil mora kompenzirati tipične neravnine na tlu i postizati vrlo velike brzine u zavojima. A upravo to ovaj GTI postiže savršeno,” objašnjava Leuchter.

Prije gotovo deset godina Leuchter je postavio prvi Volkswagenov rekord na Nordschleifeu vozeći Golf GTI Clubsport S (310 KS), s vremenom 07:49:21 minuta, tada najbrže serijsko VW vozilo s prednjim pogonom. Godine 2022. nadmašio je vlastiti rekord u Golfu R 20 Years (333 KS, pogon na sve kotače) s vremenom 07:47:31. Za oba prethodna rekorda vrijeme se mjerilo “letećim startom” ispred tribine T13. Početak i kraj mjerenja bili su na početku i kraju tribine, a tih 200 metara se nije računalo. Službeno vrijeme 07:46:13 za GTI Edition 50 uključuje i tu udaljenost. Za bolju usporedbu, snimka iz kabine prikazuje usporedivo vrijeme od 07:41:27. Dok ne krene u prodaju, model GTI Edition 50 bit će u službenim Nürburgring statistikama naveden u kategoriji "Predserijski modeli".