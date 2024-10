Novi Golf u početnoj verziji uz bogatu opremu: dizelaš se rijetko kome isplati, u kabini pravi high-tech osjećaj

Stigao je novi Golf, odnosno redizajnirana verzija osme generacije najveće legende na četiri kotača u Hrvatskoj, ali i u Europi. I premda je SUVomanija preuzela primat na našem tržištu novih automobila i Golf više nije među najprodavanijim modelima, na europskom tržištu se još uvijek drži odlično. U prvih šest mjeseci 2024. je na drugom mjestu po prodaji, odmah iza Dacije Sandero. Međutim, Golf je u Hrvatskoj i dalje daleko najtraženiji kao rabljeni automobil iz unosa, pa je kad se gleda kumulativni zbroj registriranih novih i rabljenih automobila Golf još uvijek najtraženiji, odnosno ima najviše novih registracija.

Golf se koncepcijski, prije svega dimenzijama već više od 30 godina nije bitno izmjenio. S trećom generacijom je stigao iskorak od 20 cm u duljinu, na 420 cm, i od tada je Golf "porastao" za 8 cm, na današnjih 428,6 cm uz međuosovinski razmak od 262 cm koliko je dugačka nova verzija, takozvana 8.5 serija.



Dok su neki konkurenti otišli čak i do 4 i pol metra, Golf je ostao pravi kompaktni hatchback, što ga čini vrlo praktičnim u svakodnevnoj vožnji, a opet dovoljno prostranim i za obiteljske potrebe uz prtljažnik od 380 litara. Dakako, nudi se i prostranija karavanska Variant verzija s prtljažnikom od 610 litara.

Kako nam je potvrdio zimus šef Volkswagena Thomas Schäfer nova 9. generacija Golfa na tržište će stići 2030. i bit će isključivo električna.

Na prvi test smo preuzeli klasičnu hatchback verziju uz početni turbobenzinski motor, koji je sada četiricilindarski 1,5 TSI (umjesto trocilindarskog 1,0 TSI-ja) sa 116 KS i 220 Nm okretnog momenta uz 6-brzinski ručni mjenjač i opremu 4Life, posebno skrojenu za hrvatsko tržište koja za nižu cijenu od druge razine opreme Life nudi više opreme (dodatno zatamnjena bočna stakla straga i stražnje staklo, kameru za vožnju unatrag, paket "Winter" - višenamjenski grijani upravljač presvučen kožom, grijanje prednjih sjedala, indikator razine tekućine za pranje vjetrobranskog stakla, tekstilne podne prostirke i radio "Ready 2 Discover") i čini se kao najrazboritija kupnja. Pored toga 4Life nudi zaista bogatu opremu poput LED glavnih svjetala, ambijentalnog osvijetljenja u 10 boja, Apple Carplay i Android Auto povezivosti, automatske klime, 16" lakometalnih naplataka, automatskog održavanja razmaka s kočenjem u nuždi sa sustavom prepoznavanja pješaka i biciklista, velikog multimedijskog središnjeg ekrana osjetljivog na dodir dijagonale 32,8 cm i 10,25-inčne digitalne instrumentne ploča Digital Cockpit Pro.

Foto: Mladen Milčić



Za upravljačem je poznati golfovski osjećaj, materijali su kvalitetni, a završna obrada odlična, na poznatoj VW razini. Zaista impresivno djeluje golemi središnji ekran od 32,8 cm koji nudi zaista mnogobrojne multimedijske mogućnosti. Njegovo korištenje je jednostavno i fluidno, kao i povezanost s pametnim telefonom pa se nakon prvotnog povezivanja svakim ulaskom u automobil na ekranu zrcali vaš telefon uz imenik ako to želite i sve aplikacije poput navigacije. Ispod ekrana je izdvojena kontrolna traka za podešavanje klimatizacije. Digital Cokpit Pro instrumentna ploča od 26 cm nudi ekran visoke rezolucije i različite grafičke prikaze svih relevantnih podataka vezanih za vožnju i multimedijske sadržaje. Većina kontrolnih funkcija nalazi se i na trokrakom upravljaču, a tipke više nisu haptične već fizičke, što je svakako praktičnije rješenje.

Vozač i suvozač sjede komforno, iako bi bilo dobro da imaju koji centimetar više u širinu, no to je ipak kompaktna klasa. No, straga za noge ima zaista dosta prostora, čak i za više odrasle osobe na duža putovanja. Prtljažnik prima 381 litru, a može se obaranjem sjedala proširiti do 1237 l. Sjedala su udobna, a 4Life oprema nudi i podesivu potporu za kralježnicu na prednjim sjedalima. Vrlo je lagan zadatak vozaču pronači idealnu poziciju i osjećaj za upravljačem je odličan, baš kao i preglednost.



Početni benzinac sada umjesto tri ima četiri cilindra, što je svakako plus, ali i veću kubikažu. Već poznati 1,5 TSI koji se i dalje nudi sa 150 KS, dolazi u prigušenoj verziji sa 116 KS i 220 Nm od 1500 do 3000 o/min. I vozi sasvim solidno, ubrzanje do stotke je 9,9 s, a najveća brzina 203 km/h. Treba li vam brže? Velikoj većini vozača zaista ne treba. Uz precizni 6-stupanjski ručni mjenjač čini cjelinu koja u svim režimima vožnje daje dovoljno snage i momenta za ugodnu vožnju. A vožnja je prije svega komforna, jer Golf je čini nam se veći naglasak stavio na udobnost u vožnji u odnosu na dinamiku. Ovjes više nije njemački tvrd kao nekada, već se vozi udobnije i komfornije. No, Golf i dalje spada u gornji dom vozačkih kompaktnih automobila i može se dinamično voziti zavojitom cestom. Za zabavu uz pravu sportsku vožnju tu su ionako modeli Golfa sa znakom GTI i R.



A Golf 1,5 TSI sa 116 KS impresionira potrošnjom. U čistoj gradskoj vožnji imali smo prosjek od 7,1 l/100 km, što je skoro na razini dizelaša u zagrebačkim gradskim špicama. Dakako, čim se izađe na otvorenu cestu potrošnja pada i debelo ispod 6 litara. Na autocesti je Golf stabilan i dobro zvučno izoliran pa duža putovanja ne zamaraju, dapače, i s ovim motorom je i s obzirom na umjerenu potrošnju vrlo dobar. Dizelaš 2,0 TDI sa istovjetnih 116 KS, koji je 2800 eura skuplji, isplati se onima koji voze mnogo kilometara, dok je nekom s prosječnom godišnjom kilometražom praktički neisplativ.

Cijena Golfa 1,5 TSI 116 sa spomenutom bogatom i vrlo dobro posloženom opremom 4Life stoji 27.560 eura, dok početni model s istovjetnim motorom stoji 23.499 eura.