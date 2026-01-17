Naši Portali
VELIKI ZAOKRET

VIDEO Kultni proizvođač automobila mijenja prepoznatljivi logotip. Evo kako izgleda, otkrili i što signalizira

Zagreb: Test automobila Honda CR-V AWD e:HEV
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.01.2026.
u 14:00

Logotip je prvi put predstavljen 2024., kada su ga nosili konceptni modeli: futuristička limuzina iz serije 0 i koncept Space-Hub

Honda će svoju sljedeću generaciju hibridnih i električnih automobila opremiti novom verzijom prepoznatljivog logotipa u obliku slova H. Kako navode iz Honde, novi znak simbolizira "dvije ispružene ruke", a na osobnim automobilima pojavit će se već od sljedeće godine, piše Autocar.

Logotip je prvi put predstavljen 2024., kada su ga nosili konceptni modeli: futuristička limuzina iz serije 0 i koncept Space-Hub. Serijska verzija limuzine iz serije 0, čije se lansiranje u SAD-u očekuje u drugom dijelu ove godine, bit će prvi Hondin model s novim znakom.

Promjena logotipa dolazi u trenutku kada Honda temeljito mijenja pristup razvoju novih automobila, nakon što se dosad teško probijala kao ozbiljan proizvođač električnih vozila za šire tržište. Nova generacija električnih modela razvija se prema filozofiji „tanko, lagano i pametno“, uz snažan naglasak na aerodinamiku i užitak u vožnji. Taj zaokret bit će najuočljiviji upravo u dizajnu, što su već pokazali koncepti 0 Series limuzine, 0 SUV-a i Alpha modela.

Slično velika evolucija očekuje i Hondine hibride. Između 2027. i 2030. planirano je čak 13 novih modela, koji će koristiti, kako tvrdi proizvođač, „najučinkovitiji motor s unutarnjim izgaranjem na svijetu“, uz oko 10 posto manju potrošnju goriva. Ti će modeli biti građeni na potpuno novoj platformi, koja će biti 90 kilograma lakša od današnjih konstrukcija, ali i znatno prilagodljivija različitim tipovima vozila. Novi hibridi dijelit će oko 60 posto komponenti, uključujući prostor motora i stražnji dio podnice.

Potvrda da novi logotip stiže već iduće godine znači da će Hondini modeli koji se ove godine pojavljuju na britanskom tržištu, poput Prelude coupea i gradskog električnog modela Super-N, biti posljednji koji će nositi dosadašnji amblem. Za Hondu je to više od kozmetičke promjene: novi znak simbolizira početak nove ere za japanskog proizvođača, koji želi snažnije zakoračiti u električnu i hibridnu budućnost.

