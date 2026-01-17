Genijalan trik otkrio veliku tajnu YouTubea: Evo kako da se uz samo jedan klik i bez pretplate riješite reklama

Činjenica da se pristup YouTubeu bez oglasa danas smatra svojevrsnim internetskim svetim gralom poražavajuća je slika prosječnog korisničkog iskustva. Nekada je gledanje sadržaja bez prekida bilo standard, a danas korisnici moraju ili plaćati ili tražiti alternativne metode kako bi izbjegli lavinu reklamnog sadržaja. Za to nije potrebno izdvajati minimalno desetak eura mjesečno za YouTube Premium pretplatu, a ne trebate se oslanjati ni na sumnjive aplikacije za blokiranje oglasa koje često ne funkcioniraju ili predstavljaju sigurnosni rizik za vaše uređaje. Rješenje je iznenađujuće jednostavno i dostupno svima koji su spremni isprobati ga.

Kako piše TechRadar, trik leži u korištenju VPN-a za povezivanje s poslužiteljem u Albaniji. Naime, zbog manje veličine tržišta, YouTube u Albaniji ne prikazuje oglase. Iako su neki korisnici na Redditu primijetili povremene iznimke, testiranje provedeno u siječnju 2026. godine pokazalo je da tijekom dva i pol sata gledanja nije prikazan niti jedan oglas. To znači da promjenom svoje virtualne lokacije u Albaniju možete uživati u neprekinutom sadržaju, baš kao u ranim danima ove popularne platforme, kada reklame nisu bile toliko agresivne i sveprisutne kao danas.

Ako se fizički ne nalazite u Albaniji, virtualnu lokaciju možete jednostavno promijeniti korištenjem VPN-a (virtualne privatne mreže). VPN je servis koji preusmjerava vaš internetski promet preko poslužitelja u drugoj zemlji, čime vaša IP adresa izgleda kao da pristupate internetu iz te države. Ipak, važno je upozoriti da za ovu metodu trebate pouzdan i snažan VPN, a ne neku od jeftinih ili besplatnih inačica koje često imaju malu brzinu i nestabilnu vezu. Prema testiranjima koje je proveo TechRadar, servisi poput NordVPN-a, Surfshark VPN-a i ExpressVPN-a uspješno obavljaju ovaj zadatak.

Ova metoda postala je iznimno popularan način za zaobilaženje oglasa bez plaćanja za YouTube Premium, što pokazuje koliko su korisnici frustrirani trenutnim stanjem. Postavljanje VPN-a traje svega nekoliko minuta i omogućuje vam da odmah počnete s gledanjem. Ipak, treba imati na umu da bi Google u budućnosti mogao pokušati zatvoriti ovu rupu u sustavu. Iako za sada funkcionira besprijekorno, nije zajamčeno da će tako ostati zauvijek, stoga je dobro iskoristiti priliku dok je dostupna.

Današnje iskustvo gledanja YouTubea daleko je od idealnog i predstavlja veliko opterećenje za prosječnog korisnika. Više nije dovoljno preskočiti jedan ili nekoliko oglasa na početku videozapisa, jer to ne jamči da vas tijekom gledanja neće prekinuti dodatni blokovi reklama. Uz to, sve su češći i takozvani "advertoriali", odnosno sponzorirani sadržaji integrirani unutar samog videa, što dodatno narušava iskustvo. Upravo zbog toga, mogućnost gledanja sadržaja u miru, bez stalnih prekida, postala je privilegija umjesto standarda.