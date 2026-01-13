Prometni stručnjak savjetovao koliko treba ostaviti upaljen motor prije kretanja autom: 'Najgori su prvi trenuci'

Nakon paljenja motora, automobil bi trebalo pustiti da radi između 10 i 15 sekundi na mjestu, preporučaju stručnjaci. To je zato da bi se izbjegla nagla ubrzanja i visoki okretaji do kojih dolazi kada je motor hladan jer u dijelovima nastaju velike temperaturne razlike koje povećavaju dinamično opterećenje.

Kako je naveo prometni stručnjak Željko Marušić za Auto portal, najgori su prvi trenuci dok je temperatura motornog ulja niska, a uvjeti za dobro podmazivanje počinju se ostvarivati tek kad prosječna temperatura ulja prijeđe 40 Celzijevih stupnjeva pa je za motor bolje da se do minimalne radne temperature bolje zagrijava na mjestu. Međutim, problematika ovoga je što se time zagađuje okoliš dodatno, ali troši i vrijeme i gorivo, odnosno novac.

- Optimalno bi bilo, u minutu-dvije (ovisno o vanjskoj temperaturi i početnom opterećenju, primjerice ako vožnja počinje usponom) postupno na mjestu povećavati okretaje od 800-900/min do 1500-1600/min te krenuti kad se kazaljka temperature počne pomicati iz početnog lijevog prema središnjem položaju - objašnjava Marušić, dodajući kako je postupno zagrijavanje korisno i za mjenjač, posebice automatski. Međutim, s obzirom na to da minuta ili dvije ne dobro iz ekonomskih i ekoloških razloga, Marušić preporuča slijedeće:

1. Uključite klimatizacijski uređaj i postavite na ručno podešavanje te nakon umetanja ključa, ako nije paljenje gumbom, pričekajte nekoliko sekundi i pokrenite motor.

2. Pustite motor da radi 10-15 sekundi na mjestu, u praznom hodu te istodobno, po potrebi, obrišite prozore od vlage.

3. Postavite ventilator zraka na 70 posto intenziteta i strujanje usmjerite k vjetrobranu.

4. Lagano pokrenite automobil i viši stupanj prijenosa uključujte, ovisno o opterećenju, kod dizelaša pri 1400 do 1600/min, kod benzinca pri 1600-1800/min.

5. Vozite umjereno, posebice prve minute vožnje te brzinu vrtnje motora postupno povisujte do srednje razine.

6. Kad se kazaljka temperature motora počne pomicati iz krajnjeg lijevog položaja, rad klimatizacijskog uređaja postavite na automatski, a temperaturu na 20-22 Celzijeva stupnja.