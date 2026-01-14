Hrvat 'utopio' auto koji je prešao 370 tisuća km, a onda je zazvonio telefon: 'Mislio sam da smo dobro prošli'

Pitanje "Koji auto ste imali u posjedu da je dosegao veliku kilometražu?" postavljeno na Redditu bilo je dovoljno da potakne stotine Hrvata da podijele priče o svojim automobilskim maratoncima. Autor objave započeo je raspravu vlastitim iskustvom s Opel Astrom iz 1994. godine, čiji je 1.7 dizelski motor prešao više od 400.000 kilometara i nadživio ostatak automobila. No njegova priča tek je zagrebla površinu onoga što se krije na domaćim cestama.

Ubrzo je postalo jasno da u raspravi dominira jedan neupitni kralj izdržljivosti, Volkswagenov 1.9 TDI motor. Brojni su korisnici podijelili iskustva s modelima poput Passata B5, koji su bez većih problema prelazili 500.000, pa čak i 650.000 kilometara. "Passat B5 1.9 TDI. Trenutačno na 498.000 km i još nije umoran. Prvi zamašnjak, prva turbina", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao kako je svog prodao s 500.000 km, a novi vlasnik ga je dogurao do 650.000. Jedan se komentar posebno istaknuo, onaj o Passatu koji je u obitelji prešao nevjerojatnih 800.000 kilometara. Zajednički zaključak za ove motore bio je "mašina nepoderiva".

Ipak, apsolutni pobjednik rasprave jedan je Golf 2. "Ženin tata, Golf 2, 1.360.000 km. Godinu dana sam ga vozio i mislio da ima 360.000 km i bio ugodno iznenađen. Kasnije sam doznao da je prešao 1.000.000 i krenuo ispočetka vrtjeti", napisao je korisnik i izazvao oduševljenje. Osim ovog nevjerojatnog rekorda, pažnju je privukla i priča o Audiju A4 2.7 TDI čiji je brojač kilometara višestruko vraćan, s 490.000 na 140.000, dok je stvarna kilometraža procijenjena na 700.000 do 800.000 kilometara, što svjedoči o izdržljivosti motora, ali i o opasnostima na tržištu rabljenih vozila.

"Hyundai Getz 1.1 s plinom, 370.000 km. Kupili ga novog. Tjedan dana nakon što smo ga prodali, zove netko i pita jesmo li mi bivši vlasnici i kakav je auto. Stari im rekao da je za tu kilometražu tip-top. Na kraju se ispostavilo da su ga spustili na 110.000 km i prodavali za soma eura više. Auto bio kao iz salona", napisao je jedan korisnik. Fenomen "održavanja umjesto zamjene" postaje ekonomska nužnost. Analitičari predviđaju da će zbog novih, strožih ekoloških normi poput Euro 7 i sve veće složenosti novih vozila, stariji i jednostavniji automobili postati još privlačniji. Prosječna starost vozila na cestama raste iz godine u godinu, a priče s Reddita pokazuju da mnogi automobili imaju potencijal služiti vlasnicima mnogo dulje nego što se očekuje.

Iako su Volkswagenovi dizelaši dominirali, popis dugovječnih modela bio je šarolik. Korisnici su hvalili Škodu Octaviju 1.9 SDI s više od 550.000 km, Peugeot 307 2.0 HDI s jednakom kilometražom, Toyotu Avensis s 485.000 km te Alfu 147 1.9 JTD koja je prešla 400.000 km. U gotovo svim pričama ponavlja se isti obrazac: motori su izdržljivi, no limarija podliježe koroziji, a unutrašnjost se s vremenom raspada. Mnogi su naglasili da je ključ dugovječnosti redovito i preventivno održavanje. To potvrđuje i svjetski rekorder, Volvo P1800 iz 1966. godine, koji je prešao više od pet milijuna kilometara zahvaljujući besprijekornoj brizi svog vlasnika.