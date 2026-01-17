Tajna moć njemačkih dokumenata: Aktivira ju tek 14 posto ljudi, a donosi neviđene benefite

Iako većina građana starijih od 16 godina u Njemačkoj stalno nosi osobnu iskaznicu, rijetki znaju da dokument nudi jednu iznimno praktičnu digitalnu mogućnost. Riječ je o online identifikaciji, funkciji koja postoji već 15-ak godina, ali je i dalje koristi tek mali dio stanovništva. Danas svaka nova iskaznica ima ugrađenu digitalnu funkciju, no prema podacima iz 2023., aktivno je koristi samo 14 posto građana. Još manje ih zna da sustav nudi i dodatnu zaštitu privatnosti, takozvanu pseudonimsku prijavu, piše Fenix.

Umjesto da se pri svakoj online prijavi dijele osobni podaci poput imena i adrese, korisnik se može identificirati pomoću pseudonima. Taj digitalni “alias” generira se putem čipa u osobnoj iskaznici i omogućuje pristup uslugama bez otkrivanja identiteta. Svaka internetska usluga dobiva drugačiji pseudonim, pa nije moguće povezivati podatke između različitih platformi, što dodatno štiti privatnost građana.

Problem nastaje kada se izda nova osobna iskaznica; tada se mijenjaju i pseudonimi, pa se korisnici ponekad moraju ponovno povezivati sa starim računima. Zbog toga pružatelji usluga moraju imati dodatne sigurnosne mehanizme za potvrdu identiteta.

Unatoč tome, stručnjaci ističu da je riječ o jednoj od najpodcjenjenijih digitalnih funkcija osobne iskaznice, koja može znatno smanjiti rizik od zloupotrebe osobnih podataka na internetu.