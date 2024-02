VIDEO Šef Volkswagena Thomas Schäfer: Golf 9 dolazi 2030. i bit će isključivo na struju, ali bit će to "pravi Golf"

Uz predstavljanje redizajnirane osme generacije Volkswagen Golf proslavio je 50. rođendan, a slavlje je održano u austrijskom Zell am Seeu, gradiću gdje se održala utrka Ice Race. Tako je na ledenoj stazi uz mnoštvo trkaćih automobila prvi put javno vozio i novi Golf i to u najsnažnijem R izdanju uz 4x4 pogon. Bili smo gosti Volkswagena uz novinare iz cijelog svijeta, budući da je Golf pravi globalni automobil koji je prodan u više od 37 milijuna primjeraka. Proslavu su uveličale i legende motorsporta, bivši F1 vozači Hans-Joachim Stuck i Mark Weber, ali i šef marke Volkswagen Thomas Schäfer.

Upravo je njegovim dolaskom na čelo Volkswagena Golf ponovno dobio veliku pažnju, nakon što je zadnjih godina bio u debeloj sjeni električnih ID modela.

- Golf je srce našeg brenda i već 50 godina nudi pristupačnu mobilnost najveće tehničke razine - kazao je Thomas Schäfer, te nastavio:

- Prodaja električnih automobila pala je na nekim tržištima, pa se pokazuje dobrom odlukom da smo malo usporili s elektrifikacijom. U novom Golfu nudimo benzince, dizelaše i hibridne sustave i tako će biti do kraja dekade za kada je planirana nova generacija VW Golfa, koja će biti isključivo električna. Ali, bit će to pravi Golf sa svim karakteristikama koje su nam dobro poznate poput proporcija i performansi.

Schäfer nam je otkrio i da je i osobno vezan uz model Golf, koji je vozio kao 21-godišnji student i posjedovao ga osam godina. Bila je to druga generacija Golfa, a i danas vozi Golf, ali najnoviji s oznakom GTE. Volkswagen i dalje ostaje pri svojoj najavi da će od 2033. godine u Europi prodavati samo električne automobile. Golf 8 bi se tako, prema današnjim planovima, trebao obnavljati sve do 2030. godine, kada bi bio ukinut posljednji model s benzinskim i dizelskim motorima, a zamijenio bi ga novi Golf 9 na baterijsko električni pogon.

Novi Golf nismo imali prilike voziti, no vidjeli smo ga uživo i sjeli za njegov upravljač. Dizajneri Golfa doktorirali su na evoluciji dizajna, odnosno kako već postojeći model učiniti atraktivnijim, a da se ne izgubi dotadašnji izgled. I tako je danas Golf fenomen, automobil je to koji se u 50 godina te kroz osam i pol generacija najmanje mijenjao. U unutrašnjosti su ipak promjene vidljivije, sada je tu veći središnji ekran osjetljiv na dodir dijagonale 32,8 cm ispod kojeg su osvijetljene fizičke tipke za regulaciju klima-uređaja koji je stigao uz novorazvijeni intuitivni infotainment sustav, uz novog IDA glasovnog asistenta koji u standardnoj opremi ima ugrađen trendovski ChatGPT chatbot. S njime će vozač i putnici koristeći prirodni jezik moći ne samo upravljati funkcijama kao što su klimatizacijski uređaj, telefon ili navigacijski sustav, već će ga koristiti i za pristup online informacijama iz svih zamislivih područja – od vremenske prognoze do pitanja općeg znanja. ChatGPT je razvijenija verzija chatbota poput Amazon Alexe ili Google Assistanta, a nudi brze odgovore u realnom vremenu. Primjerice, vozite se nepoznatim područjem i pitate ChatGPT da vam kaže koje znamenitosti možete posjetiti u blizini. Umjetna inteligencija će vam preporučiti znamenitosti i, ako joj tako naredite, podesiti navigaciju za odlazak tamo.

Isto tako, ako vam se jede određena hrana, primjerice, tjestenina, preporučit će restorane koji je nude na tom području. Ili, ako se dijete ujutro kad ga vozite u školu sjeti da je zaboravilo napisati zadaću iz matematike, možete pitati ChatGPT da vam objasni određeni zadatak. Paleta novog Golfa obuhvatit će benzince, dizelaše, blage hibride i PHEV hibride. Početni motor više nije 1,0 TSI, već 1,5 TSI turbobenzinac sa 115 konjskih snaga, dok početni dizelaš ostaje 2,0 TDI sa 115 KS. U ponudi će biti i sportski modeli GTI i GTE, kao i R model. Na tržište će novi Golf stići u lipnju.