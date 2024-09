Uživanje u svakom zavoju kultnog Transfagarašana u legendarnim Porscheovim turbo klasicima

Turbo je kod Porschea već 50 godina nešto zaista posebno, označavao je je najsnažniju i najsportskiju verziju kultnog sportskog modela 911, koja se prvi put uz turbopunjač pojavila 1974. godine. I danas je to tako, iako danas gotovo svi Porsche automobili imaju turbopunjač, oznaka Turbo donosi još više snage, još bolje performanse i još veći užitak u vožnji. I to ne samo kod modela 911, već kod svih Porsche modela, pa i kod električnog Taycana, koji, dakako, nema turbopuhalo. No, svi znamo što znači kad za nešto kažemo da je "turbo", a Porsche je to brendirao i kod njih danas označava iskonski sportski duh, ali i svakodnevnu upotrebljivost.

Za 50. obljetnicu Turba, Porsche je za europske novinare pripremio poslasticu, vožnju tri povijesna 911 Turbo modela iz Porsche muzeja i tri nova Turbo modela na jednoj od najboljih vozačkih cesti na svijetu - rumunjskom Transfagarašanu, spektakularnoj cesti koja prelazi preko najviših vrhova južnih Karpata.

Foto: Porsche

Zanimljivo, cesta preko prijevoja na 2034 m nadmorske visine planinskog masiva Fagarašan otvorena je upravo 1974. nakon četiri godina mukotrpne gradnje, a nastala je zbog sovjetske invazije u Češkoj 1968. jer se rumunjski komunistički diktator Nicolae Ceaușescu uplašio da će se i njima dogoditi nešto slično pa je povezao sjever i jug države. Zbog toga danas imamo prekrasnu vozačku cestu koja je prava turistička atrakcija, a prava ekspanzija turista je krenula 2009. kada ju je najpoznatija TV emisija o automobilima Top Gear proglasila najboljom na svijetu. Iako je turista mnogo, prekrasna priroda još je uvijek očuvana u izvornom obliku, uz mnogo medvjeda koji često dolaze na ugibališta. Imali smo sreće i u dva prolaza vidjeli dva mladunca i jednog velikog medvjeda. Tu je i mnoštvo divljih planinskih pasa, ali i stada ovaca od čijeg mlijeka domaćini rade vrhunski sir koji možete kupiti na stotinama štandova uz 150 km dugu cestu preko Fagarašana.

Foto: Porsche



Kao i mnogi sustavi u autima, turbo se u njihovim prodajnim modelima pojavio zbog motorsporta. Kako bi pobijedili konkurenciju na utrkama, njemački su inženjeri u natjecateljske Porsche bolide počeli ugrađivati turbopunjače, što se pokazalo vrlo uspješnim. A vrlo brzo, prije 50 godina, stigao je i prvi 911 Turbo u drugoj generaciji "elfera" kojem su uz, dakako, bokser motor koji je i danas zaštitni znak Porschea, ugradili turbopuhalo. Upravo smo zadnju seriju te druge generacije, 911 Turbo 3,3 Coupe iz 1988. s 300 KS i samo 1335 kg imali priliku isprobati zavojitom cestom Transfagarašan. Uz vrhunske performanse, 5,4 s do stotke i maksimalnih 260 km/h, povijesni Porsche 911 pruža istinsko zadovoljstvo u svakom zavoju. No, kako nema nikakvih aktivnih sigurnosnih sustava, pa ni ABS-a, a prepoznatljiv je prema velikom "šank" spojleru straga koji ga drži na cesti, sve ovisi o vozaču. Zbog toga je i vrlo opasan ako se pretjera, a zaradio je nadimak "widowmaker" (tvorac udovica), jer je u 80-ima mnogo vozača, obično direktora koji su si ga tada mogli priuštiti, pretjeralo s brzinom za volanom i nažalost poginulo u njemu, jer veće greške pri zaista brzoj vožnji ne oprašta. Mi nismo isprobavali granice, već smo u solidnom tempu uživali u prekrasnim automobilima i prekrasnoj cesti.

Foto: Porsche

A juriti se, pogotovo nakon podneva ni ne može, jer cesta tada postane vrlo prometna zbog mnogo automobila, motorista, kampica i autobusa koji dolaze na prijevoj ili se spuštaju s njega. Stoga, preporuka je svima koji žele uživati u vožnji bezbrojnim zavojima Transfagarašana da na uspon krenu ranije ujutro. Ali da, dakako, ne pretjeruju s brzinom zbog samih zavoja, ali i zbog lošijeg asfalta s mnogim rupama na nekim dijelovima 150 km duge ceste.

Već iduća generacija 964, zadnja sa stražnjim pogonom, koju smo isprobali u 911 Turbo 3,6 verziji s 360 KS, mnogo je sofisticiranija. Iako i dalje vrlo prirodan, u vožnji imate osjećaj da osjećate svaki šaraf na automobilu, udobniji je, opremljeniji i pogodniji za duža putovanja i svakodnevnu vožnju. Savršeno drži cestu, no u sportskoj dinamičnoj vožnji i dalje zahtjeva veliku vještinu.

Foto: Porsche

A još veću vještinu za upravljačem zahtjeva 911 Turbo S iz 1998. s 450 KS (4,1 s, 300 km/h) kojih je izrađeno samo 336 i u besprijekornom stanju kakvo smo vozili danas vrijedi oko 600.000 eura. Ima sportsko kvačilo zbog čega je potrebno privikavanje na promjene brzina inače superpreciznog 6-stupanjskog mjenjača. No, kada se naviknete, vozački užitak je prekrasan, iako je u početku svaki zavoj prava borba, kao da jašete divljeg konja, pa osjetite pravo zadovoljstvo nakon što ga ukrotite. Serija 993 je zadnja sa zrakom hlađenim motorom, ali prva s pogonom na sva četiri kotača, zbog čega je dominirala na trkaćoj stazi u usporedbi s usporedivim automobilima konkurencije. U unutrašnjosti dominiraju koža, u našem kojeg smo vozili crvena, kojom je presvučena većina kabine, a ručica mjenjača, ručna kočnica i ploča s instrumentima koja je klasična s pet instrumenata su od karbona. Ima električno podesiva sjedala, pa čak i električno otvaranje šibera.

Foto: Porsche

Dakle, u unutrašnjosti pravi luksuz, a za upravljačem dobro poznati osjećaj klasičnog "elfera" koji zahtjeva aktivnu vožnju, nema opuštanja. No, zbog biturba vuče dobro već od nižih okretaja i ne zahtijeva često mijenjanje brzina. Većinu serpentina se može odvoziti u trećoj brzini. Od svih isprobanih najmanje je za svakodnevnu vožnju, no već na prvu se osjeti da je najsportskiji od svih klasičnih modela koje smo isprobali. Prava klasična sportska poslastica.

A kad smo sjeli u najnoviju generaciju 911 Turbo S Coupe (992), koji nudi 650 KS, do stotke stiže za 2,7 s i juri do 330 km/h, osjećali smo se vrlo sigurno. No, apsolutno je zadržao duh 911-ce, pravi je to sportaš i pruža također pravi vozački užitak, no nemjerljivo je sigurniji, upravljiviji, ali i dinamičniji od klasika. Iako, kad sjedate u aktualnu generaciju 911 Turbo S imate osjećaj da sjedate u bolid. Sjedi se nisko u školjkastom sjedalu, no vožnja uz odličan automatski mjenjač i sve moguće sigurnosne sustave ulijeva povjerenje. Snažniji je i brži od prethodnika, ali najveća razlika je u komforu vožnje. Dakle, imate pravi sportski automobil kad to želite što se može odabrati i modovima vožnje (Sport i Sport Plus), a sasvim je ugodan i za svakodnevnu vožnju.

Foto: Porsche



Napredak tehnologije isprobali smo u pravom pokusu naizmjence vozeći aute iz 80-ih i 90-ih te potpuno nove Turbo modele. A koliko je, pak, nova 911-ca sportskija i dinamičnija od Turbo modela Panamera i Cayenne, koji su također sportski nastrojeni automobili i dinamični lideri u svojim klasama, uvidjeli smo kada smo sjeli za njihov upravljač. Prema klasičnim 911 modelima hibridna turbo Panamera je prava udobna krstarica, dok je Cayenne komforan sportski SUV, no i u usporedbi s aktualnim 911 Turbo modelom razlika je velika, što je i očekivano. No, svaki Porscheov Turbo model, pa i limuzinu i SUV, krasi fini sportski osjećaj za upravljačem i s pravom nose tu legendarnu oznaku koja je proslavila 50 godina.