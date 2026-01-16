Vozači Volkswagenovih automobila, biste li dijelili ove podatke s drugima?

Vlasnici Volkswagen vozila od ovoga mjeseca mogu – ako to žele – preko aplikacije ili prijavom u svoj korisnički profil na web stranici uvoznika te marke VW koncernu dati privolu da koristi podatke iz njihova automobila. Možete se i predomisliti i otkazati privolu, kad to poželite. Nakon Volkswagena, tim će putem krenuti i bratske mu marke Cupra, Škoda, Volkswagen gospodarska vozila, Audi i Porsche. Inicijativa je dio programa Volkswagen koncerna, posvećenog daljnjem unapređenju sigurnosti svih sudionika u prometu diljem Europe. Nakon uspješnih iskustava u Njemačkoj, koncern želi proširiti svoj program za iskorištavanje podataka senzora i slika iz vozila kupaca na otprilike 40 zemalja u Europi – uključujući Hrvatsku. Podaci iz vozila koristit će se za razvoj i kontinuirano poboljšanje sustava potpora za vozača relevantnih za sigurnost i funkcija automatizirane vožnje, kao i usluga koje mogu biti korisne za poboljšanje opće sigurnosti na cestama.

Obvezna je privola kupca – naravno, u potpunosti u skladu sa svim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti podataka. Osnovni preduvjet za sudjelovanje u ovoj kampanji prikupljanja podataka je stvaranje i aktivacija korisničkog profila s registracijom vozila na korisničkim web stranicama ili u korisničkim aplikacijama relevantnih marki (myVolkswagen, myAudi, mySkoda, myCupra itd.). Nakon što je profil kreiran i aktiviran, korisnik može potvrditi privolu za prikupljanje podataka u postavkama. Prikupljanje podataka odvijat će se samo ako i kada korisnik aktivno da svoju privolu unutar sustava. Budući da je u Hrvatskoj Volkswagen uvjerljivo najbrojnija marka automobila općenito, a među novim je autima druga najprodavanija marka (nakon Škode), velik broj naših vozača od sada ima priliku dati doprinos sigurnijem cestovnom prometu. Mnogima će se dijeljenje podataka činiti problematičnim. Pitali smo stoga u hrvatskom zastupništvu Volkswagen koncerna što se s kim dijeli, i u kojim sve situacijama. Ukratko, nitko vas neće vući za rukav da date privolu za dijeljenje podataka, a ako se na to odlučite podatke će vozilo slati u sustav samo u situacijama koje prepozna kao kritične. Neće, primjerice, pratiti i evidentirati kuda se krećete i kako vozite. Neće vas ni 'gledati' čitavo vrijeme, već će se aktivirati po potrebi. Prijenos podataka, primjerice, može se pokrenuti kad se uključi sustav potpore pri kočenju u nuždi, kad vozač zakoči punom snagom i naglim manevrima izbjegavanja. Određeni senzorski, funkcionalni i slikovni podaci posebno su relevantni u tim slučajevima. To uključuje slike kamere okoline vozila i rezultate detekcije sa senzora okoline te smjer vožnje, brzinu i kut upravljanja. Informacije o vremenu, vidljivosti i uvjetima osvjetljenja također igraju važnu ulogu.

Opsežan vozni park Volkswagen koncerna već danas pridonosi poboljšanoj sigurnosti na cestama. Između ostalog, vozila upotrebljavaju anonimizirane masovne podatke za generiranje karata visoke rezolucije. To primjerice vozilima pomaže u održavanju navođenja po voznom traku na cestama bez oznaka voznih trakova. Također omogućuje precizne preporuke za vožnju i upozorenja na opasnosti, koja se mogu prilagoditi lokalnim vremenskim uvjetima. Ta „mudrost mase“ već čini cestovni promet sigurnijim za sve. Kako bi kontinuirano poboljšavali sustave potpora vozaču, inženjeri Volkswagen koncerna sada žele iskoristiti podatke iz stvarnih situacija u prometu. Podaci se stoga prikupljaju u vezi sa specifičnim slučajevima upotrebe. Konkretno, ponašanje sustava za automatsko podešavanje udaljenosti od vozila ispred može se poboljšati uzimajući u obzir gustoću prometa, kategoriju ceste, korišteni vozni trak, doba dana ili količinu oborina.

U svom se radu inženjeri usredotočuju na određene scenarije u kojima su sustavi potpora vozaču posebno korisni. To može uključivati prometne situacije koje uključuju bicikliste i pješake, poput prometa na raskrižjima u blizini osnovne škole ili većih parkirališta trgovačkih centara. Primjerice, vozilo bi trebalo što točnije analizirati kretanje na pješačkim prijelazima i pločnicima. Ako kamera otkrije pješake koji se kreću prema ulici, na primjer djecu koja se igraju, vozilo može proaktivno povećati kočioni tlak kako bi omogućilo još brže kočenje u nuždi. Prikupljanje i prijenos podataka mogu uključivati i druga vozila ili sudionike u prometu, primjerice pješake i bicikliste u neposrednoj okolini. To je bitno jer sustavi temeljeni na kamerama moraju vizualno precizno klasificirati objekte i osobe, čak i u izazovnim uvjetima, te ispravno procijeniti složene prometne situacije. Svi propisi o zaštiti podataka se, naravno, strogo poštuju. Slikovni podaci se ne obrađuju eksplicitno za identifikaciju osobnih obilježja, npr. u obliku prepoznavanja lica ili registarske pločice. Cilj nije identificirati pojedinačne osobe, već osigurati nedvosmislenu identifikaciju objekta koja omogućuje sustavu razlikovanje osoba, skupina osoba, relativnih kretanja i namjera, vozila, vrsta vozila i drugih objekata. Ovaj pristup ne dopušta nikakve izravne zaključke o određenim osobama.