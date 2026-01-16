FOTO Kako prepoznati je li rabljeni automobil bio ozbiljno oštećen? Evo što trebate gledati
Kupci polovnih vozila nastoje izbjeći razbijene pa presložene aute. No nepošteni prodavači često pokušavaju sakriti činjenicu da je automobil sudjelovao u prometnoj nesreći. Prema statistikama tvrtke carVertical, specijalizirane za automobilske podatke, do sada je u ovoj godini 54,69% od svih vozila provjerenih na toj platformi u Hrvatskoj imalo neki oblik oštećenja.
Istraživanje je otkrilo da je 1,5% svih oštećenih automobila provjerenih u Hrvatskoj sudjelovalo u ozbiljnoj prometnoj nesreći između 2020. i 2024. godine. Ozbiljnom prometnom nesrećom smatra se ona u kojoj je nastala šteta veća od polovice vrijednosti vozila.
Čak 89,6% svih automobila s evidencijom oštećenja na carVerticalu u Hrvatskoj imalo je štetu u iznosu od 20% ili manje od vrijednosti automobila. Iako vjerojatnost kupnje prethodno teško oštećenog automobila nije velika, kupnja takvog vozila mogla bi novom vlasniku – uz nesigurnu vožnju – donijeti značajne financijske gubitke
Čak i ako je automobil sudjelovao u prometnoj nesreći i ozbiljno je oštećen, to ne mora nužno značiti da ga treba poslati na otpad. Pravilno popravljeno vozilo u ovlaštenom servisnom centru može se nastaviti voziti
Kako prepoznati ozbiljno oštećen automobil? Jedan od najuočljivijih znakova koji ukazuje na prošla oštećenja je neravnomjerno trošenje guma. Tijekom probne vožnje obratite pažnju na to kreće li se automobil ravno, da ne vuče u stranu
Izvješće o povijesti automobila omogućuje vam da doznate koji su dijelovi vozila bili oštećeni i koliko se procjenjuje da je popravak koštao. Te informacije valja dati pouzdanom mehaničaru, kako bi mogao provjeriti kako su ti dijelovi popravljeni
Njemačka je najveće izvozno tržište automobila u Europi. Prema podacima carVerticala, 5,2% oštećenih automobila u Njemačkoj imalo je štetu veću od 50% njihove vrijednosti. To ukazuje na to da bi 1 od 20 automobila mogao prouzročiti probleme novim vlasnicima. U Njemačkoj je 71,7% vozila evidentiranih kao oštećena pretrpjelo štetu u iznosu od 20% ili manje od svoje vrijednosti