VELIKE PROMJENE

Od veljače odlaze u povijest: Milijuni građana u Njemačkoj moraju mijenjati bankovne kartice, evo o čemu je riječ

kartice
Dino Stanin/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
13.01.2026.
u 21:00

Banka također upozorava na moguće pokušaje prijevara zbog promjene brenda, pa savjetuje klijentima da budu oprezni s nepoznatim porukama i e-porukama

Nakon što je britanski Barclays prodao svoje njemačko poslovanje austrijskoj BAWAG grupi, od veljače 2026. godine, banka će poslovati pod novim imenom Easybank. Promjena će utjecati na oko 2,5 milijuna klijenata, koji će do tada primijetiti novi dizajn web stranice, online bankarstva i mobilne aplikacije, koji će biti u svjetlozelenoj boji, piše Fenix.

Korisnici će moći koristiti postojeće podatke za prijavu, a proizvodi i uvjeti poslovanja neće se mijenjati u početku. Međutim, od ožujka 2026. započet će zamjena kreditnih kartica, što bi trebalo biti završeno do sredine 2027. godine.

Iako će postojeće Barclays kartice ostati valjane tijekom prijelaznog razdoblja, novi korisnici odmah će dobiti karticu s novim dizajnom. Banka također upozorava na moguće pokušaje prijevara zbog promjene brenda, pa savjetuje klijentima da budu oprezni s nepoznatim porukama i e-porukama.

Easybank je već poznat u Austriji, gdje ima više od 500.000 klijenata, ali korisnici prijavljuju probleme s uslugama nakon promjena sustava i brenda, što bi moglo biti izazov i u Njemačkoj.

Radite li zimi ovu pogrešku? Poznati automehaničar upozorio: 'Uništit će vam motor. Molim vas, ne činite to'
Ključne riječi
Njemačka kartice Barkod

