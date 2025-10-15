Novi kineski hit od sada u prvom pop-up salonu u Hrvatskoj. Evo kako izgleda auto koji se napuni za samo 12 minuta

Xpeng, kineski proizvođač električnih vozila, u suradnji s tvrtkom Auto Benussi otvorio je svoje prvo prodajno mjesto u Hrvatskoj, i to pop-up dućan u Z Centru u Zagrebu. U središtu izložbenog prostora nalazi se novi Xpeng G6, model za kojega proizvođač kaže da postavlja nove standarde moderne elektromobilnosti svojim futurističkim dizajnom, vrhunskom unutrašnjošću i inteligentnim značajkama. Uz G6, posjetitelji pop-up dućana mogu vidjeti i model G9, koji spaja luksuz, udobnost, napredne sustave autonomne vožnje i vrhunske performanse punjenja. Zainteresirani se mogu registrirati za probne vožnje ili naručiti novo Xpeng vozilo. Trenutno su dostupni modeli G6 i G9.

Xpeng G6 električno je vozilo s najbržim punjenjem u svojoj klasi - od 10 do 80 posto kapaciteta baterije napuni se za samo 12 minuta, zahvaljujući snazi punjenja od 451 kW i 800V arhitekturi u svim verzijama. Stoji od 43.900 eura. Model G9 diktira, pak, tempo u tehnologiji, brzini i održivosti u premium SUV segmentu. Ima Xpengove najnaprednije sustave za autonomnu vožnju, 10,25'' digitalni zaslon, središnji 14,96'' zaslon osjetljiv na dodir te jednako velik zaslon ispred suvozača. Cijena mu kreće od 58.900 eura.