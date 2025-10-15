Naši Portali
U SURADNJI AUTO BENUSSIJEM

Novi kineski hit od sada u prvom pop-up salonu u Hrvatskoj. Evo kako izgleda auto koji se napuni za samo 12 minuta

Sandra Mikulčić
15.10.2025.
u 07:00

Xpeng G6 električno je vozilo s najbržim punjenjem u svojoj klasi - od 10 do 80 posto kapaciteta baterije napuni se za samo 12 minuta, zahvaljujući snazi punjenja od 451 kW i 800V arhitekturi u svim verzijama

Xpeng, kineski proizvođač električnih vozila, u suradnji s tvrtkom Auto Benussi otvorio je svoje prvo prodajno mjesto u Hrvatskoj, i to pop-up dućan u Z Centru u Zagrebu. U središtu izložbenog prostora nalazi se novi Xpeng G6, model za kojega proizvođač kaže da postavlja nove standarde moderne elektromobilnosti svojim futurističkim dizajnom, vrhunskom unutrašnjošću i inteligentnim značajkama. Uz G6, posjetitelji pop-up dućana mogu vidjeti i model G9, koji spaja luksuz, udobnost, napredne sustave autonomne vožnje i vrhunske performanse punjenja. Zainteresirani se mogu registrirati za probne vožnje ili naručiti novo Xpeng vozilo. Trenutno su dostupni modeli G6 i G9.

Xpeng G6 električno je vozilo s najbržim punjenjem u svojoj klasi - od 10 do 80 posto kapaciteta baterije napuni se za samo 12 minuta, zahvaljujući snazi punjenja od 451 kW i 800V arhitekturi u svim verzijama. Stoji od 43.900 eura. Model G9 diktira, pak, tempo u tehnologiji, brzini i održivosti u premium SUV segmentu. Ima Xpengove najnaprednije sustave za autonomnu vožnju, 10,25'' digitalni zaslon, središnji 14,96'' zaslon osjetljiv na dodir te jednako velik zaslon ispred suvozača. Cijena mu kreće od 58.900 eura.
kineski automobili električni auti

Avatar links
links
07:44 15.10.2025.

zanimljiv auto, šteta da se ne može puniti niti približno tom brzinom jer mi nemamo punjače takve snage niti brzine, možda 1 ili 2...a drugo, biti će zanimljivo pratiti stanje baterija koje se pune tim brzinama... unatoč garanciji

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
08:09 15.10.2025.

451000/800 = 563,75 A ...pa tko to može imati danas? ja ne znam da li je ovaj novinar ikada malo pregledao brojeve ali ovo je kao prvo aprilska šala

DX
Dx
07:58 15.10.2025.

Treba punionicu od najmanje 1 MW , a taj fil na ovim prostorima nebumo još dugo gledali. Kinezi su tehnološki prešišali ostatak galaksije, tak da vjerujem da budu i baterije usavršili da budu trajne i bezopasne. A do tada oprez.

