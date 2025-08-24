FOTO Razmišljate li o kupnji kineskog automobila? Na cestama ih je sve više, a cijene konkurentne

Kineski automobili polako ali sigurno pronalaze put prema svojim kupcima u Hrvatskoj. U vremenima kada za nove automobile treba izdvojiti sve više novaca kupci su svoje povjerenje odlučili dati kineskim proizvođačima koji im u svojim automobilima nude zavidnu razinu opreme što bi kod konkurencije trebali podosta doplatiti. Kako kineskim proizvođačima ide u Hrvatskoj najbolji su pokazatelj ceste gdje se vidi sve više njihovih modela. Dobri su i prodajni rezultati, a najbolje prodajne brojke trenutno ostvaruje Geely. Iza njega su MG i Forthing. Kako Tportal piše, Geely je u prvih sedam mjeseci zauzeo 20. poziciju na tržištu s 558 prodanih automobila dok je MG upisao 380 prodaja, a Forthing 258. Gledajući samo mjesec srpanj, Geely je prodao 103 modela Coolraya te se tako našao na 9. poziciji ukupno.

Iako se ne nalazi dugo na našem tržištu, kineski gigant BYD uspio je prodati 40 električnih vozila te 79 hibrida. Svježe su na tržištu i Omoda i Jaecoo, brendovi velikog Cherya, te su i oni uspjeli prodati nekoliko modela. Lynk@Co uspio je u prvih sedam mjeseci prodati 38 automobila. Tu su još proizvođači Leapomotor, Dongfeng, Baic, XPeng. U nastavku teksta donosimo vam popis brendova i modela koji su dostupni na hrvatskom tržištu.

Geely

Geely je dio Zhejiang Geely Holding Group koja posjeduje i druge brendove Lynk & Co, Zeekr, Lotus, Polestar i Volvo. U Hrvatsku je Geely stigao krajem 2023. godine i prvi automobil koji su imali u ponudio bio je Atlas Pro. Sada u ponudi imaju modele Coolray, Cityray, Starray i EX5 BEV dok je u najavi i EX5 EM-i. EX5 je električni automobil s dosegom do 430 kilometara i cijenom od 42 990 eura. Kod Starraya kupac može birati između dva benzinska motora - 1.5 i 2.0, a cijene kreću od 34.900 do 42.990 eura. Citiray je manji model od Starraya te je u ponudi samo s 1.5 benzinskim motorom koji razvija 174 konjske snage. Cijene kreću od 30.990 eura do 33.490 koliko košta najskuplji paket opreme. Coolray je najpopularniji model koji također ima samo 1.5 turbo benzinski motor, a za njega je potrebno izdvojiti 24.270 eura. U najskupljoj razini opreme košta 27.700 eura.

07.05.2024., Zagreb - Test automobila Geely Coolray. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dongfeng

Dongfeng se u Hrvatsku krenu probijati prodajom automobila Forthing T5 EVO. On je na našem tržištu predstavljen u listopadu 2023. godine i prodaje se s 1.5 litrenim benzinskim motorom po cijeni od 29.990 eura. T5 EVO Sport je nešto skuplji i za njega treba izdvojiti 31.490 eura. Monovolumen U-TOUR kupcima nudi sedam sjedala, a kao i ova prethodna dva modela pokreće ga 1.5 litreni redni Mitsubishijev četverocilindrični motor. Cijena za ovaj model iznosi 32. 990 eura. Jedini električni automobil koji Dongfeng ima u ponudi je model Box, mali gradski automobil s početnom cijenom od 24.990 eura. Model sa slabijom baterijom ima doseg od 230 kilometara, dok s većom baterijom se to produžuje na 310 kilometara.

01.04.2025., Zagreb - Test automobila Forthing T5 EVO. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Lynk@CO

Sredinom 2024. na tržištu se pojavio i Lynk@Co, brend koji je dio Geely grupacije koja pod sobom ima respektabilna imena poput Volva i Lotusa. 01 naziv je modela marke Lynk@CO i radi se o plug-in hybridu čiji je doseg na struju do 75 kilometara, a njegova cijena s popustom od 7000 eura iznosi 39.990 eura. Na popustu (3000 eura) je i električni model 02 koji se prodaje za 37.990 eura. Kupcima se nudi domet do 445 kilometara i 272 konjske snage koji ovaj automobil za samo 5,5 sekundi dovode do 100 kilometara na sat.

Foto: Sandra Mikulčić

MG

Puno veći izbor modela hrvatski kupci imaju kod MG-a koji se nakon 18 godina vratio u Hrvatsku, ovog puta s novim vlasnikom. MG Motor je osnovan 1924. godine u Velikoj Britaniji, no propali su 2006. godine nakon čega ih je kupio Nanjin Automobile, da bi na kraju vlasnik postao SAIC Motor. S novim vlasnikom krenuo je i njihov rast. U Hrvatsku su se vratili u lipnju 2022. godine, a prije toga su u Europi počeli bilježiti odlične prodajne rezultate.

Oni u ponudi imaju obične benzince, hibride kao i potpuno električne automobile. Čisti benzinski modelu su MG3 (18.490€), MGZS (od 20.990€), MGHS (29.990€). Hibridni ZS prodaje se od 23.490 eura, dok HS-ovi hibridi kreću od 32.490 eura. Najmanji MG3 Hybrid+ košta 19.990 eura. Najjeftiniji električni automobil je MG4 (do 450km dometa) s cijenom od 30.990 eura dok za MG5 (400 km dometa) treba izdvojiti 35.900 eura. MGS5 EV (480 km dometa) novi je model (32.990 €), a najskuplji je MG Cyberster, roadster (507 km dometa) s cijenom od 69.500 eura.

BYD (Build Your Dreams)

BYD je u travnju stigao u Hrvatsku, a radi se o vodećem svjetskom proizvođaču električnih automobila koji je za 2025. godinu postavio plan prodaje 5,5 milijuna vozila globalno. Na početku su u ponudi bila četiri modela BYD SEAL, BYD SEAL U i BYD SEALION 7 te plug-in hibridni model BYD SEAL U DM-i, a kasnije su došli i Dolphin Surf te Atto2.

BYD u Hrvatskoj u ponudi ima električne modele i jedan plug-in hibrid. Najmanji je Dolphin Surf s početnom cijenom od 19.940 eura. Ovom malom automobilu domet u gradskoj vožnji doseže od 310 do 507 kilometara. Kompaktni SUV ATTO2 nudi kombinirani doseg do 312 kilometara na sat, a cijena počinje od 29 990 eura. Model Seal s kapacitetom baterije 82.5 kWh ima domet do 570 kilometara, a do 100 km/h mu treba samo 3,8 sekundi. Preporučena prodajna cijena je 47 990 eura. SealU je SUV izvedba modela Seal s baterijom od 87 kWh te dometom do 500 kilometara. Početna cijena je od 39 500 eura. Zadnji u ponudi električnih automobila je Sealion 7 s dometom od 482 do 502 kilometra i preporučenom cijenom od 49 990 eura. Plug-in hibrid SealU DM-i pokreće hibridni motor koji do 'stotke' dolazi za 5,9 sekundi dok je doseg prema WLTP-u 1080 kilometara. Preporučena cijena početnog modela iznosi 39 500 eura.

23.04.2025., Mozaik event centar, Zagreb - Dolazak kineskog proizvodjaca automobila BYD na hrvatsko trziste. Photo: Luka Antunac/PIXSELL Foto: Luka Antunac/PIXSELL

DFSK u Hrvatsku je stigao 2022. godine, trenutno nude jedan model. Radi se o modelu Seres 5 čija je cijena 59 900 eura, a baterija od 80kWh prema kombiniranoj WLTP potrošnji daje domet od 483 kilometra.

Leapmotor

Leapomotor, kineski startup proizvođač električnih automobila, osnovan je 2015. godine a svoje je prve automobile počeo prodavati četiri godine kasnije. Stellantis je prije dvije godine kupio 20 posto udjela u Leapomotoru, a njihovi su modeli odnedavno dostupni u Hrvatskoj. Mališan T03 ima kapacitet baterije 37,3 kWh što mu omogućuje kombinirani domet do 265 kilometara. Cijena mu je 18.990 eura. C10 je SUV model s puno većim kapacitetom baterije od 69.9 kWh te kombiniranim dometom od 420 kilometara s cijenom od 35.990 eura. Tu je i C10 REEV 'revolucionarni D-SUV koji pomiče granice između tradicionalnih i električnih vozila' koji posjeduje benzinski motor koji djeluje kao generator za punjenje baterije što mu omogućuje domet od gotovo 1000 kilometara prema WLTP-u. Cijena je ista kao i kod električnog modela.

Omoda i Jaecoo

Za rujan je najavljena prodaja i Omode i Jaecooa, brendova kineskog Cheryja. OMODA 5 EV je, kako mu oznaka govori, električni automobil s dometom većim od 430 kilometara i baterijom od 61 kWh. Kako neslužbeno doznajemo, cijene bi se trebale kretati od oko 32 000 eura za nižu razinu opreme. Benzinska verzija Omode 5 pokretana je 1.6 TGDI turbobenzinskim motorom snage 147 KS i 275 Nm okretnog momenta. Neslužbeno, cijena bi trebala biti oko 27 000 eura.

09.07.2025., Zagreb - Riverside Garden. Promocija kineskih automobila Omoda & Jaecoo. Omoda & Jaecoo marke su dio Chery Automotive grupacije, a za njih je karakteristicno da se prodaju u Kini vec samo na stranim trzistima. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jaecoo 7 pokreće 1.6 litarski turbo motor sa snagom od 197 KS i okretnim momentom od 290 Nm. Cijena bi trebala biti oko 30 000 za početni paket opreme, kako neslužbeno doznajemo. J7 SHS je hibridni model s 1.5 litrenim turbo benzinskim motorom i električnim motorom te zajedno kombiniraju 347 konjskih snaga. Baterija kapaciteta 18.3 kWh trebala bi biti dovoljna za 90 kilometara mješovitog električnog dometa, a za njega bi, kako neslužbeno doznajemo, trebali izdvojiti oko 36 000 eura. Doznajemo i da bi na naše tržište uskoro mogli doći i modeli Jaecoo 5, Jaecoo 5 EV, Omoda 9 i Omoda 9 SHS.

BAIC

Novost na našem tržištu je i BAIC koji u ponudi ima dva modela, oba s 1.5 litrenim turbo benzinskim motorom koji razvija 174 konjske snage. X7 je luksuzni SUV dostupan po cijeni od 39 000 eura, dok je X55 kompaktni SUV koji košta 33 000 eura. BAIC Motor dio je BAIC Group koja je osnovana 1958. godine i u većinski je državnom vlasništvu. U Kini prodaju više modela, no trenutno su u Hrvatskoj dostupna samo dva.

XPENG

Hrvatima će uskoro biti dostupni i proizvodi XPENG-a, a početak prodaje ranije je najavljivan za treći kvartal 2025. godine, a kupcima najprije će biti dostupni modeli G9 SUV, G6 coupé SUV i sportski sedan P7. XPeng je nastao 2014. godine, a prvi su model, G3, počeli proizvoditi 2018. godine. Prvi automobil koji su počeli prodavati izvan Kine je P7 sedan. Bilo je to 2021. godine, a za prvo tržište su izabrali Norvešku. Potencijal je u njima vidio i Volkswagen koji je bio jedan od ulagača u kompaniju, a dogovorili su i suradnju oko razvoja automobila.