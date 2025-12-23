Stavili smo sve stavke na papir: Isplati li se više zasukati rukave za francusku salatu ili je kupiti gotovu u trgovini?

Gotovo da nema blagdanskog stola u Hrvatskoj na kojem se ne nađe i zdjela puna francuske salate. Ipak, u vremenima kada cijene hrane dosežu rekordne razine, a božićna košarica postaje sve skuplja, svaki euro se broji. Treba li uložiti trud i vrijeme u pripremu domaće francuske salate ili je jednostavnije i, možda, jeftinije posegnuti za gotovim proizvodom s police supermarketa? Potaknuti ovim pitanjem, odlučili smo provjeriti što kažu brojke i provesti detaljnu analizu troškova za četveročlanu obitelj.

Na prvi pogled, kupovna francuska salata nudi nenadmašnu praktičnost. U užurbanom ritmu priprema, izbjeći sjeckanje, kuhanje i hlađenje povrća mnogima zvuči primamljivo. Cijene u trgovinama u 2025. znatno variraju. Pakiranje od jednog kilograma gotove salate u prosjeku u većini supermarketa stoji oko 5,99 eura. Međutim, iskusni lovci na popuste znaju da se uoči blagdana isplati pratiti kataloge. Nerijetko se mogu pronaći akcijske ponude gdje cijena pada na manje od četiri eura po kilogramu. Čak suprotno, cijene mogu ići i do 8,98 eura po kilogramu.

S druge strane, domaća izrada nosi sa sobom šarm tradicije i potpunu kontrolu nad okusom i sastojcima. Za pripremu obilne količine od otprilike jednog i pol kilograma, dovoljne za četveročlanu obitelj, potrebno je nekoliko osnovnih namirnica. Prema prosječnim cijenama u 2025., računica izgleda ovako: oko 700 grama krumpira stajat će vas otprilike 0,85 eura, dok ćete za 350 grama mrkve izdvojiti oko 0,40 eura. Smrznuti grašak, kao praktična opcija, koštat će oko jedan euro za potrebnu količinu, a staklenka kiselih krastavaca oko 1,50 eura. Dodamo li tome četiri jaja, čija se cijena kreće oko jednog eura, te ključni sastojak, majonezu, za koju treba izdvojiti otprilike 2,20 eura za 350 grama, dolazimo do ukupnog troška. Uz zanemariv izdatak za začine poput soli i papra, cjelokupna investicija za bogatu domaću salatu iznosi oko 7,05 eura.

Dakle, za 7,05 eura dobijete otprilike kilogram i pol domaće francuske salate, što znači da cijena po kilogramu iznosi oko 4,70 eura. Usporedi li se to s redovnom cijenom kupovne salate od 5,99 eura po kilogramu, ušteda je očita. Domaća verzija ne samo da je povoljnija, već za isti ili manji novac dobivate znatno veću količinu. Čak i ako biste kupili kilogram i pol gotove salate po redovnoj cijeni, trošak bi se popeo na gotovo devet eura. Jedina situacija u kojoj kupovna opcija financijski pobjeđuje jest kada naiđete na iznimno dobru akcijsku ponudu, gdje cijena po kilogramu pada ispod 4,70 eura, što se povremeno događa, ali nije pravilo na koje se uvijek može računati.