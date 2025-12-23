Ovaj aparat jedan je od najčešćih uzročnika požara u kućanstvu. Stručnjaci savjetuju kako izbjeći katastrofu

Stručnjaci za sigurnost upozorili su na važnost jedne jednostavne mjere koju bi svi korisnici kuhala za vodu trebali poduzeti kako bi spriječili pregrijavanje i potencijalne požare. Kako piše Mirror, u Velikoj Britaniji zabilježen je veći broj nesreća koje uključuju električne aparate, a kuhalo je među najčešće korištenim uređajima u britanskim kuhinjama, s obzirom na to da prosječan Britanac dnevno popije dvije do tri šalice čaja. Kuhala se sve češće nalaze i u hrvatskim kućanstvima.

Tim iz organizacije Electrical Safety First ističe da je zbog učestale upotrebe kuhala važno pridržavati se osnovnih sigurnosnih pravila. "Kao jedno od najčešće korištenih električnih uređaja u našim kućama, kuhalo može predstavljati sigurnosni rizik ako nije pravilno korišteno", navode stručnjaci. Najvažniji savjet koji iz ove organizacije izdvajaju jest da uvijek isključite kuhalo iz struje kada ga ne koristite.

Također, ako vaše kuhalo ima kabel, pobrinite se da bude izvan dosega djece i kućnih ljubimaca kako bi spriječili povlačenje i moguće nezgode. Također, provjerite ima li vaše kuhalo zaštitu od kuhanja na suho, koja automatski isključuje uređaj ako u njemu nije dovoljno vode. Ako primijetite bilo kakve pukotine ili oštećenja na kuhalu, prestanite ga koristiti i obratite se trgovcu ili proizvođaču za savjet ili zamjenu. Nemojte dodirivati vanjsku stranu kuhala jer može postati vrlo vruća. Ako primijetite miris paljevine ili bilo kakve čudne zvukove, odmah isključite kuhalo iz struje i kontaktirajte trgovca ili proizvođača.

Electrical Safety First također savjetuje da redovito provodite inspekciju uređaja i utičnica kako biste provjerili znakove pregrijavanja poput tragova od užarenja, neobičnih zvukova poput "krckanja" ili ako uređaj postane previše vruć na dodir. Ako se primijete problemi s osiguračima ili ako sklopke često isključuju struju, trebali biste pozvati ovlaštenog električara na pregled.

U slučaju da ipak dođe do požara, stručnjaci savjetuju da ne pokušavate gasiti vatru sami. Umjesto toga, odmah napustite prostor i pozovite hitnu pomoć. Osim ovih preporuka, Electrical Safety First savjetuje kupovinu kuhala samo od provjerenih trgovaca i brendova, te izbjegavanje kupovine preko nereguliranih online tržišta. Također, ne oslanjajte se samo na recenzije proizvoda jer ih nekada mogu lažirati nesavjesni prodavači. Kako bi osigurali da kuhalo nije predmet povlačenja, korisnici mogu koristiti online alat za provjeru povučenih proizvoda.