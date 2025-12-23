FOTO Imoćani oduševili svojim jedinstvenim adventskim 'programom': 'Imotski moj, samo se ti drži naše tradicije'

U moru blještavih adventskih ponuda i raskošnih programa koji ove godine osvajaju pozornost građana, jedan plakat iz Imotskog izdvaja se svojom jednostavnošću, a ipak je privukao nevjerojatnu pažnju. Na njemu, uz naziv „Advent u Imotskom”, stoji samo jedna poruka za svaki dan – „nema ništa”, osvanulo je na stranici Pod Biokovom.

Iako na prvi pogled izaziva smijeh, ovaj plakat je brzo otvorio širu raspravu među građanima. Dok neki tumače ovu poruku kao šalu na račun skromnijeg adventskog sadržaja, drugi u tome vide dublju poruku. Za mnoge, Božić nije samo zabavni spektakl, već vrijeme mira, obitelji i tišine.

"Imotski moj, samo se ti drži naše tradicije. A ne amerikom inspiriranog adventa. Budi svoj i ne daj na se. Obitelj,odlazak na zornice, paljenje badnjaka po tradiciji staroj tko zna koliko i okićenog bora sa jaslicama najljepšim. To je Božić a ne neki Did Mraz( božićnjak), patuljci, gnomi, orašari i sl. Pa Božić je Kristovo rođenje a ne karneval koji nažalost danas mnogi od njega rade. S punim pravom Imotski - Ne daj se uvoditi takve prakse", napisala je jedna korisnica na Facebooku.

Dok jedni smatraju da bi Imotski zaslužio bogatiju adventsku ponudu, drugi podsjećaju kako advent nije festivali i masovni događaji, već trenutak pripreme za Božić i zajedništvo. Plakat sa porukom „nema ništa” za neke je simpatičan podsjetnik da istinski duh Božića nije u broju koncerata i kućica, već u jednostavnosti i duhovnoj tišini.