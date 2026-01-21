Kazna za zaborav nije uopće mala: Za ovaj propust u prometu možete platiti i do 17 tisuća eura

Zaboravili ste na datum isteka vozačke dozvole? To što ste samo propustili obnoviti vozačku dozvolu može vam donijeti ozbiljne financijske posljedice. Osim što ćete zbog tog propusta morati platiti novčanu kaznu, postoji i mnogo ozbiljniji problem – mogućnost da pokrijete štetu nastalu u prometnoj nesreći iz vlastitog džepa, piše HAK Revija.

Iako imate važeću policu osiguranja, ukoliko u trenutku nesreće vozačka dozvola nije bila važeća, iako nemate zdravstvenih ograničenja, može se dogoditi da štetu morate platiti sami. Prema Zakonu o obveznim osiguranjima, osigurana osoba gubi prava iz osiguranja ukoliko vozač nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije. A to znači ozbiljan financijski udar za vozača.

Kada je riječ o iznosu, prema Zakonu, osiguranje može tražiti povrat isplaćenih sredstava do maksimalnog iznosa od 12 prosječnih neto plaća prema posljednjem izvješću Državnog zavoda za statistiku. Za veljaču 2025. prosječna plaća u Hrvatskoj iznosila je 1416 eura, pa bi to moglo značiti da ćete za zaborav platiti čak 17.000 eura. No, tu nije kraj. Osim mogućnosti da snosite troškove nesreće, vozači s isteklom vozačkom dozvolom bit će kažnjeni i novčanom kaznom od 130 eura prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Zakonodavstvo na ovu temu jasno je: vozačka dozvola je službeni dokument koji vozaču daje ovlaštenje za upravljanje vozilom. Kada vam ona istekne, više nemate pravo upravljati vozilom, a prema stavu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, smatrat ćete se osobom koja vozi bez dozvole.

Dodatno, za vozače koji su prvi put dobili vozačku dozvolu prije promjena zakona, postoji i prijelazno razdoblje. Naime, vozačke dozvole izdane prije promjena zakona vrijede do isteka roka na koji su izdane, ali najduže do 19. siječnja 2033.