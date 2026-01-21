Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UDARAC NA DŽEP

Kazna za zaborav nije uopće mala: Za ovaj propust u prometu možete platiti i do 17 tisuća eura

Zagreb: Prometna policija kontrolira vozače povodom Martinja
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.01.2026.
u 11:11

Kada je riječ o iznosu, prema Zakonu, osiguranje može tražiti povrat isplaćenih sredstava do maksimalnog iznosa od 12 prosječnih neto plaća prema posljednjem izvješću Državnog zavoda za statistiku

Zaboravili ste na datum isteka vozačke dozvole? To što ste samo propustili obnoviti vozačku dozvolu može vam donijeti ozbiljne financijske posljedice. Osim što ćete zbog tog propusta morati platiti novčanu kaznu, postoji i mnogo ozbiljniji problem – mogućnost da pokrijete štetu nastalu u prometnoj nesreći iz vlastitog džepa, piše HAK Revija.

Iako imate važeću policu osiguranja, ukoliko u trenutku nesreće vozačka dozvola nije bila važeća, iako nemate zdravstvenih ograničenja, može se dogoditi da štetu morate platiti sami. Prema Zakonu o obveznim osiguranjima, osigurana osoba gubi prava iz osiguranja ukoliko vozač nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije. A to znači ozbiljan financijski udar za vozača.

Kada je riječ o iznosu, prema Zakonu, osiguranje može tražiti povrat isplaćenih sredstava do maksimalnog iznosa od 12 prosječnih neto plaća prema posljednjem izvješću Državnog zavoda za statistiku. Za veljaču 2025. prosječna plaća u Hrvatskoj iznosila je 1416 eura, pa bi to moglo značiti da ćete za zaborav platiti čak 17.000 eura. No, tu nije kraj. Osim mogućnosti da snosite troškove nesreće, vozači s isteklom vozačkom dozvolom bit će kažnjeni i novčanom kaznom od 130 eura prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Zakonodavstvo na ovu temu jasno je: vozačka dozvola je službeni dokument koji vozaču daje ovlaštenje za upravljanje vozilom. Kada vam ona istekne, više nemate pravo upravljati vozilom, a prema stavu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, smatrat ćete se osobom koja vozi bez dozvole.

Dodatno, za vozače koji su prvi put dobili vozačku dozvolu prije promjena zakona, postoji i prijelazno razdoblje. Naime, vozačke dozvole izdane prije promjena zakona vrijede do isteka roka na koji su izdane, ali najduže do 19. siječnja 2033.

Prvi smo ušli u bazen Špansko, pogledajte kako izgleda iznutra i kad će biti gotov
Ključne riječi
HAK vozačka dozvola Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!