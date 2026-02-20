Pazite što otkrivate: O ovih sedam stvari nikad ne razgovarajte s ChatGPT-om, evo i zašto

Veliki jezični modeli, poput ChatGPT-a, Geminija i Perplexityja, postali su nezaobilazan dio svakodnevnog života. Iako mnogi ljudi ne koriste ove alate izravno svaki dan, vjerojatno koriste neki servis koji u pozadini koristi AI modele. Međutim, premda ovi alati često pomažu u obavljanju poslovnih i privatnih zadataka, njihovo korištenje može predstavljati sigurnosnu prijetnju.
Naime, korisnici u žurbi da brzo obave neki zadatak često otkrivaju osjetljive informacije chatbotovima i AI modelima, ne shvaćajući da to može biti opasno. Iako chatbotovi nisu stvarne osobe, u kontekstu privatnosti i sigurnosti, potrebno ih je smatrati kao takvima. Baš kao što ne biste dijelili osjetljive podatke s nepoznatim osobama na ulici, ni chatbotovima ne biste smjeli olako otkrivati informacije. Zimo je pripremio popis stvari koje ne biste trebali dijeliti s chatbotovima.
Osobne podatke
Nikada ne biste trebali dijeliti svoje osobne podatke poput imena, prezimena, adrese, OIB-a, broja osobne iskaznice ili putovnice s AI chatbotovima. To uključuje i fotografije tih dokumenata. Ako koristite chatbot za izradu životopisa, bolje je tražiti od njega samo obrazac koji ćete sami ispuniti, nego unositi svoje osobne podatke u model.
Informacije o osobnim financijama
Kao i kada se savjetuje oprez pri dijeljenju financijskih podataka poput broja kreditnih kartica, broja računa ili lozinki za online bankarstvo, isto pravilo vrijedi i za AI modele. Umjesto dijeljenja stvarnih osobnih podataka, bolje je koristiti izmišljene primjere ako tražite savjete o kreditima ili poreznim uštedama.
Lozinke i šifre
Otkrivanje lozinki za pristup vašim korisničkim ili poslovnim računima izuzetno je neoprezno. Kao što ne biste povjerili svoje ključeve nepoznatoj osobi, nemojte ni AI modelima dijeliti lozinke i korisnička imena.
Privatne informacije
AI model nije mjesto za dijeljenje osjetljivih ili povjerljivih informacija. Privatne stvari poput osobnih problema, glasina ili detalja o zdravlju i obitelji ne bi trebale biti predmet razgovora s AI modelima. Ne tretirajte ga kao ispovjednika ili prijatelja kojem možete otkriti sve tajne.
Povjerljive informacije o tvrtkama ili poslodavcu
Iako se može činiti praktičnim koristiti ChatGPT za izradu ugovora ili poslovnih dokumenata, to nije sigurno. Isto vrijedi i za dijeljenje povjerljivih informacija, poput podataka o patentima, prototipovima, poslovnim planovima ili financijama. To je jedan od razloga zašto mnoge tvrtke blokiraju pristup AI modelima na službenim računalima.
Eksplicitni sazržaj
Čak i ako postavite šalu poput "kako se riješiti nekoga trajno", to vam može donijeti probleme. Ne samo da AI modeli poput ChatGPT-a neće odgovoriti na takva pitanja, već mogu automatski prijaviti sumnjive upite nadležnim tijelima. Dakle, bolje je suzdržati se od takvih upita, bez obzira na ton u kojem ih postavljate.
Medicinske informacije
Mnogi korisnici danas zamjenjuju Google s ChatGPT-om, tretirajući ga gotovo kao osobnog liječnika. Iako nije problem tražiti pojašnjenje za neki medicinski pojam, važno je izbjegavati dijeljenje osobnih podataka u svojim upitima. Bolje je postaviti općenito pitanje, poput: "Preporuči mi vježbe za muškarca u 30-ima koji ima problema s išijasom."
Ako niste sigurni trebate li podijeliti neku informaciju, zapitajte se: "Bih li volio da netko objavi moj upit na internetu?" Ako je odgovor "ne", bolje je da se suzdržite od postavljanja tog pitanja AI modelu.Pada snijeg, upaljeni alarmi za cijelu zemlju: Objavljeno i gdje će biti najgore