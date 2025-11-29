Ovo su najskuplji prometni prekršaji u Hrvatskoj: Neki će vam iz džepa izbiti više od 2600 eura!

Kada se govori o najskupljim prometnim prekršajima u Hrvatskoj, misli se na skupinu od osam najtežih prekršaja koji izravno ugrožavaju ljudske živote, a za koje su predviđene kazne u rasponu od 1.320 do čak 2.650 eura. Ministarstvo unutarnjih poslova ovim mjerama nastoji smanjiti broj prometnih nesreća s najtežim posljedicama, ciljajući prvenstveno na takozvane "ubojice u prometu" – brzinu, alkohol, nekorištenje pojasa i distrakciju mobilnim uređajima. No, financijski udarac samo je dio sankcija jer za ove prekršaje zakon predviđa i mogućnost izricanja zatvorske kazne u trajanju do 60 dana, kao i obavezno izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom te upisivanje negativnih prekršajnih bodova, što u konačnici može dovesti do potpunog poništenja vozačke dozvole.

Visoko na ljestvici najskupljih prekršaja nalazi se vožnja pod utjecajem alkohola ili droga, kao i odbijanje testiranja na iste. Ako vas policija zatekne s koncentracijom alkohola u krvi većom od 1,50 g/kg ili pod utjecajem opojnih droga, pripremite se na kaznu koja može doseći maksimalnih 2.650 eura. Jednako strogo kažnjava se i samo odbijanje podvrgavanja ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja. Uz bok alkoholu stoji i prekomjerna brzina, koja je i dalje najčešći uzrok tragičnih nesreća. Prekoračenje dopuštene brzine kretanja u naseljenom mjestu za više od 50 km/h tretira se kao jedan od najtežih prijestupa. Vozači koji gradskim ulicama jure brzinama primjerenim autocestama suočavaju se s istim drakonskim novčanim kaznama i rizikom od zatvora, jer takvo ponašanje ne ostavlja prostora za reakciju u slučaju iznenadnih prepreka ili pješaka na cesti.

Osim brzine i intoksikacije, u skupinu najtežih prekršaja s kaznama do 2.650 eura ulazi i niz drugih iznimno opasnih radnji koje prkose zdravom razumu. Vožnja u suprotnom smjeru na autocesti, brzoj cesti ili cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila jedan je od takvih prekršaja koji često završava frontalnim sudarima s fatalnim ishodom. Također, namjerni prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, posebice ako vozač pritom ne smanjuje brzinu ili je čak povećava, ili pak prolazak kroz dva ili više crvenih svjetala zaredom, tretira se s nultom stopom tolerancije.

U istu kategoriju spada i upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, dakle vožnja bez položenog vozačkog ispita, kao i vožnja u vrijeme dok je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova, oduzeta ili dok je na snazi mjera privremenog oduzimanja. Za recidiviste, odnosno vozače koji ponavljaju ove teške prekršaje, policija ima ovlast privremeno oduzeti vozilo do odluke suda, što predstavlja snažan udarac na imovinu prekršitelja.

Hrvatska policija posebno je rigorozna prema onima koji sustavno krše propise. Ako vozač drugi put u roku od tri godine ponovi neki od osam najtežih prekršaja, vozačka dozvola oduzima se na najmanje šest mjeseci, dok se za treći i svaki sljedeći put dozvola oduzima na najmanje godinu dana. Zabilježeni su i ekstremni slučajevi gdje se kumuliranjem više prekršaja izriču vrtoglave kazne; primjerice, vozač bez položenog ispita koji upravlja neregistriranim vozilom može dobiti kaznu koja preračunata iznosi gotovo 10.000 eura. Uz to, važno je napomenuti da bijeg s mjesta prometne nesreće u kojoj ima ozlijeđenih ili poginulih osoba također povlači novčane kazne do 2.650 eura, uz sve ostale kaznene odgovornosti koje takav čin nosi.

Iako su kazne za najteže prekršaje u fokusu javnosti, ne treba zanemariti ni one "manje" prekršaje koji, ako se učestalo ponavljaju, mogu značajno opteretiti kućni budžet. Kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisan prijevoz djece te nepropisno korištenje mobitela u vožnji iznose oko 130 eura. Iako se ovaj iznos može činiti malenim u usporedbi s tisućama eura za alkohol, riječ je o prekršajima koji su iznimno česti. Policija redovito provodi akcije nadzora upravo ovih parametara jer distrakcija mobitelom postaje jedan od vodećih uzroka nesreća. Također, tijekom zimskih uvjeta, vozači su dužni očistiti led i snijeg s vozila te imati propisanu zimsku opremu, a nepoštivanje ovih odredbi također povlači novčane sankcije.