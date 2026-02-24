Influencer ušao u dućan u susjedstvu pa ostao bez teksta: 'Svaki supermarket bi ovo trebao imati!'

Influencer Chanceux, poznat na Instagramu pod korisničkim imenom "laamidar", nedavno je boravio u Sarajevu, a svoje je pratitelje odlučio povesti u virtualni obilazak jednog lokalnog supermarketa. Ono što je započelo kao rutinska kupovina pretvorilo se u viralni video koji je oduševio tisuće ljudi, a sve zbog jednog odjela koji nikako nije očekivao pronaći među policama s hranom. Naime, usred supermarketa naišao je na bogatu ponudu opreme za teretanu, uključujući utege i girje, što ga je ostavilo u potpunom čuđenju. Svoje iznenađenje sažeo je u opisu objave koji je nasmijao mnoge. "Svaki supermarket bi trebao prodavati i opremu za teretanu kao u Sarajevu", napisao je duhovito, dodavši emotikon koji plače od smijeha.

No, oprema za vježbanje bila je samo početak njegovog iznenađenja. U nastavku videa influencer je pokazao i druge specifičnosti koje ovaj sarajevski supermarket čine jedinstvenim. Snimio je nevjerojatno duge police s neviđenim brojem vrsta tekućih jogurta, kao i cijeli odjel posvećen ajvaru, omiljenom balkanskom namazu, gdje su se staklenke nizale u nedogled. Njegovu pažnju privukli su i "gigantski krumpiri", čiju je veličinu demonstrirao držeći jedan u ruci, kao i impresivan izbor bosanske kave. Video zaokružuju kadrovi prave peći za pizzu, svježe pečenog kruha i pečenih pilića, stvarajući dojam da se ne radi o običnom dućanu, već o pravom gastronomskom centru koji nudi sve na jednom mjestu.

Objava je vrlo brzo prikupila brojne reakcije, a komentari su uglavnom bili ispunjeni ponosom i humorom. Mnogi pratitelji iz Bosne i Hercegovine s oduševljenjem su potvrdili da je takva ponuda uobičajena. "Moje Sarajevo, imamo mi svega", napisala je jedna korisnica, dok je drugi komentar identificirao i moguću lokaciju: "Tropic zasigurno, hahaha". Drugi su se nadovezali na specifične proizvode, pa je tako jedan pratitelj istaknuo da je tekući jogurt zapravo ayran, popularno piće u Turskoj i na Bliskom istoku. Cjelokupna atmosfera u komentarima odražavala je pozitivan duh videa, a mnogi su pohvalili influencera što je na tako simpatičan način prikazao dio njihove svakodnevice.

Iako o samom influenceru, koji se predstavlja kao Chanceux, nema mnogo javno dostupnih informacija, njegova je objava postigla upravo ono što najbolji sadržaj na društvenim mrežama i čini, povezala je ljude kroz humor i zajedničko iskustvo. Njegov je video postao svojevrsna simpatična i neplanirana reklama za Sarajevo.