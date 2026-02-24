Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTKRIĆE U BIH

Influencer ušao u dućan u susjedstvu pa ostao bez teksta: 'Svaki supermarket bi ovo trebao imati!'

trgovina
Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
24.02.2026.
u 21:00

Influencer Chanceux, poznat na Instagramu pod korisničkim imenom "laamidar", nedavno je boravio u Sarajevu, a svoje je pratitelje odlučio povesti u virtualni obilazak jednog lokalnog supermarketa. Ono što je započelo kao rutinska kupovina pretvorilo se u viralni video koji je oduševio tisuće ljudi, a sve zbog jednog odjela koji nikako nije očekivao pronaći među policama s hranom. Naime, usred supermarketa naišao je na bogatu ponudu opreme za teretanu, uključujući utege i girje, što ga je ostavilo u potpunom čuđenju. Svoje iznenađenje sažeo je u opisu objave koji je nasmijao mnoge. "Svaki supermarket bi trebao prodavati i opremu za teretanu kao u Sarajevu", napisao je duhovito, dodavši emotikon koji plače od smijeha.

No, oprema za vježbanje bila je samo početak njegovog iznenađenja. U nastavku videa influencer je pokazao i druge specifičnosti koje ovaj sarajevski supermarket čine jedinstvenim. Snimio je nevjerojatno duge police s neviđenim brojem vrsta tekućih jogurta, kao i cijeli odjel posvećen ajvaru, omiljenom balkanskom namazu, gdje su se staklenke nizale u nedogled. Njegovu pažnju privukli su i "gigantski krumpiri", čiju je veličinu demonstrirao držeći jedan u ruci, kao i impresivan izbor bosanske kave. Video zaokružuju kadrovi prave peći za pizzu, svježe pečenog kruha i pečenih pilića, stvarajući dojam da se ne radi o običnom dućanu, već o pravom gastronomskom centru koji nudi sve na jednom mjestu.

Objava je vrlo brzo prikupila brojne reakcije, a komentari su uglavnom bili ispunjeni ponosom i humorom. Mnogi pratitelji iz Bosne i Hercegovine s oduševljenjem su potvrdili da je takva ponuda uobičajena. "Moje Sarajevo, imamo mi svega", napisala je jedna korisnica, dok je drugi komentar identificirao i moguću lokaciju: "Tropic zasigurno, hahaha". Drugi su se nadovezali na specifične proizvode, pa je tako jedan pratitelj istaknuo da je tekući jogurt zapravo ayran, popularno piće u Turskoj i na Bliskom istoku. Cjelokupna atmosfera u komentarima odražavala je pozitivan duh videa, a mnogi su pohvalili influencera što je na tako simpatičan način prikazao dio njihove svakodnevice.

Iako o samom influenceru, koji se predstavlja kao Chanceux, nema mnogo javno dostupnih informacija, njegova je objava postigla upravo ono što najbolji sadržaj na društvenim mrežama i čini, povezala je ljude kroz humor i zajedničko iskustvo. Njegov je video postao svojevrsna simpatična i neplanirana reklama za Sarajevo.

Bliži nam se pomicanje sata, ove godine s jednom promjenom koja će mnoge oduševiti
Ključne riječi
trgovina Sarajevo Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!