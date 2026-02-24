Naši Portali
Kineski lanac kafića preplavio Europu: Šokirat će vas za koliko prodaju espresso u Njemačkoj

VL
Autor
Večernji.hr
24.02.2026.
u 15:00

Pristup usmjeren na mobilne uređaje, s narudžbama koje se prvenstveno vrše putem aplikacije, potiče naručivanje za van, dostavu i brza plaćanja

Kineski lanac kafića Cotti Coffee postiže impresivne rezultate. Od otvaranja svoje prve trgovine u Fuzhouu u kineskoj provinciji Fujian 2022., Cotti Coffee je doživio fenomenalan rast, otvorivši 5000 trgovina diljem Kine u manje od godinu dana. 2023. započeo je međunarodnu ekspanziju, počevši sa susjednom Južnom Korejom. S više od 18 tisuća lokacija na 28 tržišta (uključujući Europu), od kojih je 16 485 u Kini (zaključno s 20. siječnjem 2026.), Cotti Coffee je sada globalni div u svijetu kafića.

Ono što ovaj lanac čini posebnim, piše International ComuniCaffe, prije svega su cijene koje su puno niže od konkurencije. Primjerice, njihov espresso u Njemačkoj košta samo 99 centi, a cappuccino manje od 3 eura. Ističu se i agresivnim promocijama. Nadalje, trgovine su obično vrlo male što zahtjeva niže operativne troškove, a strateški su smještene u područjima s velikim prometom.

Pristup usmjeren na mobilne uređaje, s narudžbama koje se prvenstveno vrše putem aplikacije, potiče naručivanje za van, dostavu i brza plaćanja. Cotti Coffee stigao je u Australiju, s petnaestak prodajnih mjesta u Sydneyu, a prisutan je i u Melbourneu, Perthu i Queenslandu. Stigao je i u Europu, otvorivši prve poslovnice u Francuskoj (Pariz), Njemačkoj (Hamburg, Köln, Düsseldorf) i Španjolskoj (Barcelona i Madrid).

Ovog mjeseca na redu je Ujedinjeno Kraljevstvo, s dvije lokacije u Londonu, u Middlesex Streetu i Camden High Streetu. Cotti ubrzava svoj tempo u Belgiji, gdje je već otvorio šest lokacija u Bruxellesu, Antwerpenu, Gentu i Namuru. Postoje i planovi za Italiju, kao i Portugal i Nizozemsku.

Zanimljivo je i da Coca-Cola neće prodavati Costa Coffee, popularni britanski lanac kafića, ali njegovo poslovanje treba preispitati, posebno u Kini. Nakon izvješća u Financial Timesu, vodeći rukovoditelji u Atlanti potvrdili su da prodaja više nije moguća.

„Odlučili smo da Costa i dalje bude 100%-tni udio u našem portfelju“, rekao je John Murphy , financijski direktor američkog diva u industriji pića, u intervjuu za Bloomberg prošli tjedan. „Nemamo trenutnih planova za bilo što s Costom osim da je još više poboljšamo.“ Murphy je napomenuo da lanac dobro posluje na gotovo svim glavnim tržištima - uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Irsku i neke europske zemlje - dok se situacija u Kini pokazuje izazovnijom nego što se očekivalo.

Kina kafići kava costa coffee

ApageSatana
15:35 24.02.2026.

Taj kod nas neće pustiti korijenje. To pijenje "šetajuće kave" ne prolazi u državi u kojoj je "kava" sinonim za sve. Druženje, priča, smijeh, posao, dogovor, odmor, modna pista, isključivanje, punjenje baterija, sunčanje, duvan....

