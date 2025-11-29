Bez ovoga se zimi ne izlazi na cestu: Pripremili smo popis svih stvari koje morate imati u narednim mjesecima

Dolazak hladnijih dana i prvih minusa donosi specifične izazove za svakog vozača, a priprema automobila postaje pitanje sigurnosti, a ne samo osnovnog održavanja. Kako biste izbjegli neugodna iznenađenja na zaleđenim prometnicama i osigurali bezbrižnu vožnju, donosimo sveobuhvatan popis ključnih provjera koje će vaše vozilo učiniti spremnim za najteže zimske uvjete.

Gume su jedini kontakt vašeg vozila s podlogom, stoga je njihova ispravnost apsolutni prioritet čim temperature zraka padnu ispod 7 stupnjeva Celzijusa. Ljetne gume na hladnoći gube svoju elastičnost i postaju tvrde poput plastike, što drastično produžuje zaustavni put i smanjuje stabilnost vozila, dok zimske gume zahvaljujući mekšoj smjesi i dubljim lamelama osiguravaju prijeko potrebno prianjanje na snijegu i ledu. Iako je zakonski propisana minimalna dubina profila za zimske gume često 4 milimetra, stručnjaci iz NHTSA savjetuju da ne čekate zakonski minimum već da gume zamijenite ranije ako primijetite neravnomjerno trošenje, pukotine ili oštećenja na bočnim stijenkama.

Ako koristite cjelogodišnje gume, obavezno provjerite imaju li simbol planine s tri vrha i pahuljicom, jer oznaka M+S sama po sebi ne jamči odgovarajuća svojstva za teške zimske uvjete. Također, imajte na umu da se tlak u gumama smanjuje s padom vanjske temperature – otprilike 1 PSI za svakih 10 stupnjeva Fahrenheita pada temperature – stoga ga redovito provjeravajte prema uputama proizvođača koje se obično nalaze na okviru vrata vozača, a ne prema maksimalnom tlaku otisnutom na samoj gumi.

Osim guma, akumulator je jedan od najčešćih razloga zašto vozači ostaju bespomoćni na hladnim jutrima, jer niske temperature značajno smanjuju njegov kapacitet dok motor istovremeno zahtijeva više snage za pokretanje zbog gušćeg ulja. Ako je vaš akumulator stariji od tri godine ili ste primijetili da motor teže pali, preporučljivo je testirati njegovo stanje u servisu kako biste izbjegli situaciju da automobil ujutro jednostavno "ne daje znakove života".

Jednako je važno provjeriti razinu i koncentraciju rashladne tekućine, odnosno antifriza, koji štiti motor od smrzavanja i fatalnih puknuća bloka motora; idealan omjer s destiliranom vodom obično osigurava zaštitu do -30°C ili niže. Ne zaboravite na vrijeme zamijeniti ljetnu tekućinu za pranje stakla onom zimskom koja sadrži alkohol i ne smrzava se na niskim temperaturama. Prljava i zamrznuta vjetrobranska stakla u kombinaciji s niskim zimskim suncem mogu potpuno onemogućiti vidljivost, a pokušaj prskanja zaleđene tekućine može trajno oštetiti pumpu ili izbaciti osigurače sustava za pranje.

Vidljivost je ključna u uvjetima kada su dani kraći, a oborine česte, stoga metlice brisača moraju besprijekorno čistiti staklo bez ostavljanja tragova vode ili iritantnog škripanja. Ako primijetite da brisači preskaču dijelove stakla ili su gumice ispucale, odmah ih zamijenite, a razmislite i o podizanju brisača kada je najavljen snijeg kako se ne bi zalijepili za staklo tijekom noći. Detaljno provjerite ispravnost svih svjetlosnih sklopova na vozilu, uključujući prednja svjetla, stražnja pozicijska svjetla, svjetla za maglu i pokazivače smjera, jer je u zimskim uvjetima biti viđen jednako važno kao i vidjeti cestu ispred sebe. Mehanička ispravnost vozila podrazumijeva i strogu kontrolu kočionog sustava, budući da neravnomjerno kočenje na skliskoj cesti može dovesti do opasnog zanošenja vozila, a hladnoća negativno utječe i na sve gumene dijelove motora poput remenja i crijeva koja mogu postati kruta i popucati, uzrokujući ozbiljne kvarove motora daleko od kuće ili servisa.

Priprema unutrašnjosti i karoserije često se zanemaruje, no zaleđene brave i vrata koja se ne mogu otvoriti česta su zimska frustracija koju možete lako spriječiti preventivnim premazivanjem gumenih brtvi oko vrata sredstvom na bazi silikona ili glicerina. Sustav grijanja i odmrzavanja stakala mora funkcionirati savršeno kako bi se spriječilo magljenje unutar kabine koje ugrožava sigurnost, a tekstilne podne prostirke pametno je tijekom zime zamijeniti gumenim varijantama s povišenim rubovima koje zadržavaju otopljeni snijeg i sol te sprječavaju vlagu da prodre u podvozje automobila i uzrokuje koroziju. Stručnjaci iz AAA također savjetuju da spremnik goriva tijekom zime uvijek držite barem do pola punim. Ova praksa smanjuje kondenzaciju vlage unutar praznog dijela spremnika koja bi se mogla smrznuti u dovodnim cijevima goriva i blokirati rad motora, ali osigurava i da imate dovoljno goriva za rad motora i grijanje kabine u slučaju da zapnete u velikom prometnom kolapsu ili snježnoj mećavi na autocesti.

Čak i uz najbolje održavano vozilo i nove gume, nepredviđene situacije su uvijek moguće, stoga je prtljažnik potrebno opremiti "setom za preživljavanje" koji može biti presudan dok čekate pomoć na cesti. Uz zakonski obveznu opremu poput trokuta i prve pomoći, vaš zimski set trebao bi sadržavati ispravne kablove za paljenje, malu lopatu za snijeg, čvrstu strugalicu za led s metlicom te vreću s pijeskom ili mačjim pijeskom koji će pomoći gumama da uhvate podlogu ako zapnete na ledu. Prema preporukama sigurnosnih stručnjaka, u vozilu uvijek imajte toplu deku, dodatnu odjeću, rukavice, baterijsku svjetiljku s rezervnim baterijama, te osnovnu zalihu nepokvarljive hrane poput energetskih pločica i vode. Imajte na umu da voda u plastičnim bocama može smrznuti, pa ih nemojte puniti do vrha. Ovaj komplet može činiti razliku između neugodnosti i po život opasne situacije ako ostanete izolirani u snijegu.

Tehnička ispravnost vozila samo je pola posla; druga polovica ovisi o prilagodbi vašeg stila vožnje uvjetima na cesti koji se zimi mijenjaju iz sata u sat. Osnovno pravilo je smanjiti brzinu i drastično povećati razmak između vozila jer je zaustavni put na snijegu i ledu višestruko duži nego na suhom kolniku. Svi manevri upravljačem, gasom ili kočnicom moraju biti nježni i promišljeni kako biste izbjegli gubitak kontrole. Ako vaše vozilo posjeduje Bridgestone preporučeni ABS sustav, u slučaju nužde kočnicu pritisnite snažno i kontinuirano bez "pumpanja", dopuštajući elektronici da odradi posao, dok kod starijih vozila bez ABS-a kočenje treba biti dozirano kako se kotači ne bi blokirali. Poseban oprez nužan je u blizini ralica za snijeg; nemojte ih pretjecati osim ako je to apsolutno nužno i sigurno, te imajte na umu da vozači tih teških strojeva imaju ograničenu vidljivost, a snježni oblak koji stvaraju može vas potpuno zaslijepiti.